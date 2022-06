‘Het meeste hebben de Amsterdammers zelf vernietigd. Wij bombardeerden om ze te bevrijden’

‘Het kan dus best zijn dat deze steen hier van het Concertgebouw was… Het zou neorenaissance kunnen zijn…”

“Ja, nu je het zegt. Maar dan moet volgens deze kaart het Stedelijk Museum hiertegenover hebben gestaan. Iets naar links…”

“Maar waar was dan het Rijksmuseum?”

“Dat moet achter de plek zijn waar ze destijds dat massagraf hebben gevonden.”

“Daar was toch de grachtengordel?”

“Ja, klopt. Die was weer daarachter, eigenlijk. Ze haalden de mensen uit de grachtenhuizen en die werden dus op dat veld omgebracht. Hun eigen mensen! Kijk, op deze kaart kun je het mooi zien.”

“Hun eigen mensen? O ja… Goh, Amsterdam moet best wel een mooie stad zijn geweest.”

“Ja, absoluut. Mijn vader heeft er wel over verteld… Het is jammer dat ze de Bazel hebben gebombardeerd. Daar lagen allemaal originele documenten. Net als in het Allard Pierson Museum.”

“O ja, vlak bij dat plein… Het Leidseplein.”

“Nee, daar was de Stadsschouwburg. Ook weg.”

“Ik bedoel de Dam.”

“O ja, dat klopt.”

“Is het waar dat waar ik nu sta Mahler ook heeft gestaan?”

“Als hier het Concertgebouw was wel. Maar stel je niet aan. Overal hebben hier wel beroemde mensen gestaan… We hebben de strijd gewonnen. Dat maakt ons trots en ons ook helden!”

“Ja… Ja, ik geloof dat we gewonnen hebben…”

“De hele stad was vol nazi’s!”

“Daar zijn er nu weinig van over.”

“En hun eigen mensen hebben ze in die massagraven gelegd.”

“Ja…eh… Hebben wij niet…die mensen… Ik bedoel…”

“Nee! Dat waren zij! Het meeste hebben ze zelf vernietigd. Wij bombardeerden om ze te bevrijden.”

“Ja, natuurlijk. Maar al die gebouwen…”

“Daar hadden die nazi’s zich verstopt! Het leger vooral. Met kinderen.”

“Dus die kinderen…”

“Ja, dat was smerig van die nazi’s. Het zijn vreselijke offers. Kon niet anders. We hebben alles gedaan om burgerdoelen te mijden!”

“Gelukkig gaan ze Amsterdam wederopbouwen.”

“Niet meer Amsterdam zeggen. Het is Amsterdamski.”

“Amsterdamski.”

“Ja, Amsterdamski. Provinciehoofdstadje in ons mooie rechtvaardige rijk.”

“Ja, het is het waard geweest… Is het niet?”

“Ja, nu zijn we allemaal weer broeders…”

“We zullen vredig naast elkaar leven.”

“Kan niet anders nu we ze bevrijd hebben van het tuig.”

“Ja, we hebben ze bevrijd.”

“Mooi… Goed dat we van ze gewonnen hebben.”

“Dat was mooi… Kijk onze vlag eens mooi op onze tanks wapperen.”

“Heel mooi.”

“Ja, heel mooi.”

“Het is stil hier.”

“Ja…”

“Deze stad had zo’n 900 000 inwoners.”

“Doodstil nu…”

“Ja, doodstil..”

“Doodstil.”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

