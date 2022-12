Het meest uitgeleende boek van het jaar: dan is alle haat verdragen niet voor niets geweest

Afgelopen week heb ik, met betrekking tot mijn debuut Ik ga leven, zowel een hoogtepunt als een dieptepunt meegemaakt. Ik werd nog nooit eerder zoveel geïntimideerd als deze week, en tegelijkertijd kreeg ik te horen dat Ik ga leven het meest geleende OBA-boek van dit jaar was. Ik wist oprecht even niet of ik moest huilen of feesten. Niet dat dat laatste zou lukken, want daar was ik totaal niet voor in de stemming.

Van de week kreeg ik van verschillende contacten een bericht toegestuurd dat me voor de rest van de dag en de dagen daarna verlamde. En voor de zoveelste keer de afgelopen tijd angst inboezemde, terwijl ik inmiddels al lange tijd probeerde hier niet meer mee bezig te zijn en het negatieve te negeren. Om normaal te kunnen functioneren en te leven. Omdat ik dat mezelf en de mensen om me heen gun.

In onder andere het Noordhollands Dagblad werd woensdag bericht over ene Amine B., die een AKO-medewerker in Hilversum met een mes had bedreigd en mijn boek in stukken had geknipt en verscheurd. De officier van justitie eiste woensdag een gevangenisstraf van zes maanden en tbs met dwangverpleging tegen de man, omdat hij psychiatrische hulp nodig zou hebben.

Ik doe echt mijn best, ook op aanraden van mijn omgeving en manager, om niet altijd te schrijven en te praten over bedreigingen en intimidaties. Dat is negatief en niet aanmoedigend, ook voor mezelf, en dan zet je je juist op de radar van mensen die je kwaad willen doen. Ik heb bijvoorbeeld ook bewust niets gezegd over de aanslag op Salman Rushdie, terwijl ik daarover wel door veel tv-redacties ben gebeld. Ik heb er ook geen column aan gewijd. Ik durfde het niet, omdat ik mentaal niet meer die lawine aan berichten, die vooral na een tv-optreden loskomt, aan zou kunnen.

Haatmail, ook na mijn columns, of dreigementen op sociale media deel ik daarom allang niet meer. Ik blokkeer het doorgaans en ga verder met mijn leven. Of ik doe aangifte, zonder het aan de grote klok te hangen. Als ik mijn emoties wel openbaar zou uiten en zou zeggen dat ik me angstig voel, krijgen die idioten bevestigd dat hun doel is bereikt, en werkt averechts.

Ik hield dit goed vol, maar afgelopen week viel me te zwaar. Ik probeer de afgelopen twee jaar emoties vaak weg te redeneren en te denken dat het allemaal goed komt, en vaak heeft dat gewerkt. Maar nu ben ik toch echt gebarsten.

Ongelukkig genoeg kwam dit nieuwsbericht kort nadat ik een akelige dreigmail met daarin mijn huisadres had ontvangen, waarvan ik meteen aangifte heb gedaan. Nog nooit is het zo dichtbij gekomen; ik werd afgeperst door een gek die mijn adres wist. Ik had dat nog niet verwerkt, en afgelopen woensdag maakte dat alleen maar erger.

Maar gelukkig ben ik het meest uitgeleende boek van de OBA dit jaar. Dan is het allemaal niet voor niets geweest.

Lale Gül schrijft elke week een column voor Het Parool. Lees al haar columns hier terug.

Reageren? l.gul@parool.nl