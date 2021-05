Het maken van een kunstwerk kan een paar jaar van mijn leven kosten

Op zich zou je kunnen stellen dat het er niet toe doet. Nu officieel is vastgesteld dat ik, als kunstenaar, niet essentieel ben voor onze maatschappij, is het volstrekt irrelevant geworden of/als het maken van een kunstwerk me een paar jaar van mijn leven kost.

Onlangs ontdekte ik dat wanneer je in de duinen bij Wijk aan Zee, naast de Tata Steel-fabriek, een schep in de grond zet, iets aardigs te zien krijgt. Er komt dan in de bovenste laag zand een streepjespatroon tevoorschijn. Een beetje zoals de ringen in de doorsnede van een boom. En toen ik er een magneet bijhield, ontdekte ik dat met name in de donkere strepen een enorme hoeveelheid ijzer zit.

Ik nam een paar emmers zand mee naar mijn studio en sindsdien ben ik dagelijks met magneten en zeefjes in de weer om zoveel mogelijk fijnstof uit die zwarte lagen te filteren. Dat fijnstof gebruik ik vervolgens als materiaal voor grote schilderijen. Ik blaas het met grote precisie op mijn schildersdoek en daar komen bijna gitzwarte kunstwerken met bloempatronen uit. Ik noem ze Flora Tata Metallica.

Tijdens dit proces draag ik geen beschermend masker. Ook is er geen ventilatie. Waarom niet? Omdat ik met een masker op het stof niet goed gericht op mijn doek kan blazen. En ik wil niet dat deeltjes in de lucht worden afgevoerd: ik wil ze gebruiken. Bovendien, je zóú kunnen stellen dat het gewoon zand is waar ik mee werk. Dus hoezo zou je je daar tegen beschermen?

Ik vermoed ook dat als ik aan het RIVM zou voorleggen dat ik de laatste tijd wel extreem veel last van keelpijn, hoofdpijn en misselijkheid heb, met name aan het eind van de dag na een paar uur in mijn studio, ze geen causaal verband zouden zien. Wellicht, zo zou men redeneren, heb ik iets anders onder de leden waardoor ik me toevallig ’s avonds niet lekker voel. Bovendien is ook helemaal niet vastgesteld dat het fijnstof dat ik uit het zand haal, afkomstig is van Tata Steel. Want ja, zand, dat gaat de hele wereld over toch?

Het is ook toevallig dat bijna 1100 mensen aangifte hebben gedaan tegen Tata Steel. Het zijn omwonenden die onder andere kampen met een veelheid aan gezondheidsklachten waaronder een aantal vergelijkbaar met de mijne.

Tegelijk heeft Nederland minder strenge regels opgesteld dan wereldwijd door de WHO is geadviseerd voor wat betreft de uitstoot van allerlei rotzooi uit deze fabriek. Dit omdat Tata Steel essentieel is, en gezondheidsnormen winstmarges belemmeren.

Ik denk dat we kunnen vaststellen dat de politieke betekenis van ‘essentieel’ niets te maken heeft met een belang voor ons allen. Maar met het vergroten van macht voor de uitverkorenen.

