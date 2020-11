Het maakt niet uit waar ik was

Waar ik was toen CNN Joe Biden uitriep tot de nieuwe, 46ste president van de Verenigde Staten?

Dat weet ik, want ik was tijdens een rondje zappen vlak voor het moment suprême op kanaal 503 beland. Nog preciezer: ik lag met de hond op de bank, en wilde, ernstig gehinderd door Bep, net een hap van een plak citroenmaanzaadcake nemen, gekregen van buurman Michiel, naar een recept van Ottolenghi.

Ik heb het altijd een onbenullige vraag gevonden: weet je nog waar je was toen dit of dat? Alsof het een diepere betekenis geeft aan het dit of dat. Wat doet het ertoe te weten waar je was toen, ik zeg maar iets, op 11 maart van dit jaar bekend werd gemaakt dat er officieel sprake was van een pandemie?

Al zat je net op het toilet, het doet toch niets af aan het belang van dit of dat? Er zijn wel meer dingen die je je niet meer weet te herinneren (en dat is maar goed ook). Laten we het eens omdraaien. Waar was u toen op die betekenisvolle zaterdagmiddag 8 maart 2008 om 15.37 uur mijn knieschijf uit de kom werd geschopt en er een einde kwam aan mijn leven als voetballer?

Bovendien maken we het vaak mooier dan het was. Een kennis: “Ik repareerde een van de muur losgeraakt kastje en het licht in de keuken ging flikkeren net voor Pim Fortuyn werd vermoord. Echt heel bizar!”

Ottolenghi: “Op het moment dat Joe Biden tot president werd uitgeroepen, legde ik de laatste hand aan een recept met 31 verschillende soorten paddenstoelen en een Tibetaanse kip.”

Toevallig weet ik nog dat ik op het toilet zat toen er vanuit de huiskamer een oorverdovend gejuich losbarstte. Ja, ja, dacht ik, daar trap ik mooi niet in, en ik bleef lekker nog even zitten. Weer terug in de kamer bleek dat Wesley Sneijder ons op 2-1 had gekopt tegen Brazilië.

11 september 2001, ook zo’n datum. Ik was boven, op de werkkamer, in slaap gevallen. Ik schrok wakker, keek op mijn horloge. En ik sleepte me naar beneden, waar de net twee maanden oude, nog enige dochter werd gebadderd door haar ook al doodvermoeide moeder. Ik zette de televisie aan, want ik wilde weten hoe het stond bij Roda JC tegen het IJslandse Fylkir.

Pas toen kwamen we erachter wat er uren eerder in New York was gebeurd. (“Eh, ik lag met mijn hoofd op het toetsenbord en op het scherm stond: ymoj]oh0tmhmtoh.”)

Waar was ik toen ik hoorde dat Joe Biden door CNN was uitgeroepen tot de nieuwe, 46ste president van de Verenigde Staten? Ik lag op de bank, en Bep snaaide zeer behendig de plak citroenmaanzaadcake uit mijn hand.

Maarten Moll schrijft over dagelijkse beslommeringen in de stad. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? m.moll@parool.nl