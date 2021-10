Het lijkt wel alsof Moskou één groot attractiepark is geworden

“Opa, opa,” riep kleindochter Charlotte (1,5 jaar) enthousiast en ze trok me mee naar de speelplaats die zich voor ons uitstrekte. Even later zat ik voor het eerst met haar op een kleurige wipwap.

We waren in Razdolje, een net geopend park vlak bij ons huis. Ik keek mijn ogen uit. In het bos was een smaakvol kinderparadijs gecreëerd. Voor de kleintjes een speelplaats waar geen einde aan leek te komen. Voor de groteren boomhutten, klimparcoursen en een mountainbikebaan. In het openluchttheater klonk de veelstemmige muziek van een Russisch folklorekoor en even verderop stond een beeldentuin met levensgrote Russische beren, wolven en herten. Allemaal gratis toegankelijk.

Het was een mooie, frisse herfstdag. De geelgekleurde bladeren dwarrelden naar de grond. In een cafeetje aten we blini’s en dronken chocolademelk.

Ik moest terugdenken aan de tijd dat onze jongens zo oud waren als Charlotte nu en we ook door dit bos wandelden. Er stond een roestige schommel en een uit elkaar vallend klimrek. Mijn vrouw Ellen was als de dood dat de jongens zich zouden bezeren.

Het lijkt wel alsof Moskou de afgelopen jaren is omgetoverd tot één groot attractiepark. Dat begon met de herinrichting van het in verval geraakte Gorkipark, in hartje Moskou. Nu kan je er zomers joggen of skaten en ’s winters de schaatsen onderbinden. Een hipsterparadijs met cafés en restaurants en het door Rem Koolhaas ontworpen museum Garage.

Daarna werd het 270 hectare grote VDNKh-park onder handen genomen, ooit de plek waar de verworvenheden van de Sovjeteconomie werden gevierd in grote paviljoens, opgetrokken in de Stalinistische architectuur. Veel paviljoens staan er nog, maar zijn nu prachtig gerestaureerd en doen dienst als expositieruimte of kantoren voor start-ups. Allerlei tuinen maken VDNKh tot een groene oase in Moskou.

De laatste aanwinst is het Zarjadjepark, pal naast het Rode Plein met een groen begroeide loopbrug die een spectaculair uitzicht geeft op het Kremlin.

En het zijn niet alleen parken. Wandelend door Moskou kom je in ieder buurtje wel een nieuwe speelplaats tegen. Cynici zeggen dat deze ‘verparking’ de manier van het gezag is om de inwoners koest te houden. En dat er op grote schaal corruptie plaatsvindt bij de aanbesteding van al die parken en parkjes.

Daar zit vast iets in, maar het valt gewoon niet te ontkennen dat Moskou een veel leefbaardere stad is geworden. En niet alleen Moskou trouwens, want de parkenkoorts is inmiddels overgeslagen naar menig provinciehoofdstad.

We lezen over de Russische miljarden die op offshore eilanden worden gestald en de mega-jachten en villa’s aan de Côte d’Azur. Allemaal waar. Maar kleinkind Charlotte heeft met al die speeltuinen en attracties om haar heen een jeugd waar onze kinderen alleen maar van konden dromen.

Derk Sauer is uitgever van The Moscow Times en columnist bij Het Parool. Hij is ook ­oprichter van de Russische krant Vedomosti en oud-uitgever van RBK Gazeta.