Het lijkt soms wel of de minister van Financiën niet zoveel op heeft met financiën

Stelt u zich eens voor: u heeft een broodjeszaak en krijgt tijdens een vergadering de jaarcijfers gepresenteerd door uw boekhouder. Wat blijkt: de boekhouding laat flink te wensen over. Een significant deel van de gemaakte kosten zijn niet te verklaren en dus onrechtmatig besteed. U weet niet waar dat naartoe is gegaan, dat is nergens geregistreerd en kan ook nooit meer achterhaald worden.

Stelt u zich nu voor dat dit jaar in, jaar uit gebeurt en alleen maar verergert: wat doet u dan? In de meeste gevallen zou de boekhouder op staande voet ontslagen worden. Niet in de politiek.

Voor het derde jaar op rij zijn de overheidsuitgaven niet op orde. De Algemene Rekenkamer, die toezicht houdt op de manier waarop het kabinet ons belastinggeld uitgeeft, kijkt vooral naar de zuinig-, zinnig- en zorgvuldigheid van de uitgaven en verplichtingen. Ze concludeerde vorige week woensdag dat in 2021 bijna 5 procent van de financiële verplichtingen van het kabinet onrechtmatig was.

De Rekenkamer spreekt over een ‘ernstige onvolkomenheid’ in het verantwoordingsrapport: ‘De huidige begrotingspolitiek is bijvoorbeeld in historisch opzicht opmerkelijk ruimhartig te noemen.’ Het gaat in totaal om 18,8 miljard euro. Dat is zo’n 50 miljoen onrechtmatig besteed geld per dag. Dan is die 9 miljoen van Sywert van Lienden, waar we dag in, dag uit verontwaardigd over waren, een peulenschilletje. Iets met een balk en een splinter. Dit hoef je als mkb’er of zzp’er niet te proberen, een boekhouding met torenhoge bedragen niet kunnen verantwoorden.

Hoewel de pandemie ook vorig jaar een begrijpelijke oorzaak was dat slordig werd omgegaan met een aanzienlijk deel van de rijksuitgaven, ziet de Rekenkamer een zorgwekkende trend. ‘Wie verder dan de pandemie kijkt, ziet dat ook in 2019 de zogenoemde tolerantiegrens voor onrechtmatige en onzekere verplichtingen werd overschreden.’

Dit schandaal heeft niet de collectieve verontwaardiging gekregen die het verdiende. Het kabinet is al voor het derde jaar op rij een dief van ons aller financiële middelen. Maar het lijkt soms wel of de minister van Financiën niet zoveel op heeft met financiën. Zo reageerde Sigrid Kaag dat Nederland ‘meer geduld’ moest hebben met de onrechtmatig besteedde miljarden.

Op dezelfde dag twitterde ze na het overlijden van oud-politicus Mohamed Rabbae dat hij zich inzette voor verbinding. Dat is de man die het boek De Duivelsverzen van de chronisch bedreigde auteur Salman Rushdie wilde verbieden. Hij noemde de andere chronisch bedreigde activist Ayaan Hirsi Ali een ‘moslimracist’, een zelfbedachte term overigens. Ook vond hij dat islamitische scholen voordelen hadden en riep hij moslims op om homoseksualiteit niet te accepteren. In ingezonden stukken vergeleek hij de discriminatie van moslims in Nederland met de wijze waarop Joden in Duitsland in de jaren dertig werden uitgesloten, dit deed hij onder andere tijdens de Kristallnachtherdenking van november 2008.

Ik blijf me verbazen.

Lale Gül schrijft elke week een column voor Het Parool. Lees al haar columns hier terug.

Reageren? l.gul@parool.nl