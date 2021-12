Het lijkt me juist nu een ideaal presentje: ‘team-jij’ voor een dag

Een vriendin vertelt dat ze eigenlijk weg wil bij de voetbalclub van haar zoon. Zonder haar verhaal nog te hebben gehoord, knik ik instemmend. Ik denk gelijk aan hoe wij een tijdje geleden voetbal de rug toekeerden. Het was me zo gaan tegenstaan, de schuimbekkende schreeuwende ouders aan de zijkant, de soms met elkaar op de vuist gaande coaches.

Natuurlijk gaat het niet overal zo, maar op de een of andere manier ging het er bij ons soms hard aan toe. Nadat mijn zoon drie jaar in praktisch hetzelfde team zat, moesten we opeens samengaan met een ander team. Daar ging het mis. Als snel ontstond er verdeeldheid onder de spelers. Opeens waren er goede en slechte spelers en de bijbehorende veroordelingen.

Opeens was er veel trammelant en kwam zoonlief een keer halverwege de training alleen naar huis gefietst. Er was hem te kennen gegeven door een paar teamgenootjes dat hij maar moest oprotten want hij zou expres met zijn handen de bal een paar keer… ach ik weet niet eens meer wat er was.

Er zaten ook een paar gozertjes tussen die heel venijnig nare scheldwoorden naar de tegenpartij slingerden. Er waren ontkennende ouders en toen het clubhuis ook nog weigerde om de levensgrote Zwarte Pieten nog in deze eeuw te vervangen dacht ik; hier komen we niet voor elkaar op.

Niet op het voetbalveld, niet in de kantine, niet onderling.

Dat is wat ik miste, het voor elkaar gaan staan. Dat wil je kinderen toch meegeven. Soms hoeft maar één iemand het voor je op te nemen. Op dagen dat het wat minder gaat. Dat als je ziet dat iemand er even alleen voor staat, alleen zit in de klas, niet wordt gekozen, je naar voren stapt en zegt; ik ben team-jij.

Het zou mooi staan onder de kerstboom. Een ‘team-jij’ voor een dag.

Iemand die ’s ochtends aanklopt. ‘Hallo, ik zit vandaag in jouw team.’ Compleet met trui met jouw afbeelding erop. Iemand die zorgt dat alles soepeltjes voor je verloopt. Dat de dag in jouw voordeel is. Dat er voor je gestopt wordt op het zebrapad. Die voor jou in de rij gaat staan. Die ervoor zorgt dat je niet als laatste wordt gekozen. Iemand die in jouw naam belt naar de klantenservice en zich niet laat afschepen. Zorgt dat je met behoud van je uitkering een kerstpakket van je moeder mag ontvangen. Dat je gehoord wordt, hoe zacht je stem ook is. Die voor je opkomt als de branieschoppers van het team zeggen dat je niet meer mee mag doen.

Het lijkt me in deze tijd, waarin een cadeau een duurzame ervaring moet zijn, een perfect presentje, een ‘team-jij’ voor een dag.

Spokenwordartiest, schrijver en ­docent Babs Gons maakt ons deelgenoot van haar belevenissen. Lees al haar columns hier terug.

Reageren? b.gons@parool.nl