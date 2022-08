Mijn vrouw klaagt regelmatig over mijn chronische tijdstekort. Ik kan het haar niet kwalijk nemen. Don Corleone verwoordde het prachtig in The Godfather: ‘Een man die geen tijd met zijn gezin doorbrengt, kan nooit een echte man zijn.’

Soms wens ik dat ik egoïstischer was. Maar het lijkt alsof ik een soort zesde zintuig heb voor het leed van anderen. Hun verdriet of eenzaamheid raakt mij. Zozeer dat ik haast dwangmatig tijd moet vrijmaken in mijn overvolle agenda om met ze af te spreken.

Laatst zei een vriend, alleenstaand en zonder familie in Nederland, tegen me: ‘Als je zo nu en dan tijd hebt, bel me dan.’

De meeste mensen zouden er misschien niet te veel aandacht aan besteden. Standaardzinnen, die we dagelijks uitspreken om vriendelijk over te komen. Maar ik hoorde er iets anders in. Het was zijn manier om te vertellen dat hij zich eenzaam voelt.

Een paar dagen later belde ik hem op. “Hoe gaat het met je? Zullen we iets gaan drinken?”

Eigenlijk had ik honderd andere dingen te doen die dag. Maar dat was allemaal niet belangrijk op dat moment. Ik zag hoe hij intens genoot van zijn koffie en gebak, van onze wandeling buiten in de zon. Van onze gesprekken over de meest uiteenlopende onderwerpen.

Als het kan, probeer ik nu twee keer per maand met hem af te spreken. Ik weet dat het niet veel is, maar mogelijk genoeg voor hem om ernaar uit te kijken. Een moment van plezier en gezelschap waarbij iemand de moeite neemt om hem echt te zien en naar hem te luisteren.

Er zijn veel mensen in Nederland zoals mijn vriend. Een van deze mensen probeerde kort geleden zelfmoord te plegen. Hij sneed zijn keel en polsen door. Wij mochten de restanten van dit incident opruimen. Gelukkig overleefde hij de zelfmoordpoging.

Na iedere lockdown gedurende de coronacrisis ging het steeds slechter met hem. Hij zag het niet meer zitten. Zijn familie probeerde hem nog te helpen, maar hij wilde niet meer verder leven.

Jezus zei: ‘Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander.’ Iedere daad van vriendelijkheid, hoe onbenullig die ook mag lijken, brengt zowel de gever als ontvanger profijt. Ook een kop koffie drinken met iemand die zich alleen voelt.

Praten over zelfmoordgedachten kan met 113 Zelfmoordpreventie via chat op 113.nl of telefonisch via 0800-0113 (gratis) of 113 (gebruikelijke telefoonkosten).

Tuğrul Çirakoğlu maakt met zijn bedrijf schoon in extreme ­situaties. Hij vertelt de verhalen achter het vuil. Lees al zijn verhalen hier terug.