‘Het leven is lijden’: de laatste Paroolcolumn van Tuğrul Çirakoğlu

Ik heb besloten te stoppen met mijn wekelijkse rubriek. Dit zal daarom mijn laatste column zijn voor Het Parool. Het was geen gemakkelijke beslissing. Maar na lang wikken en wegen ben ik tot een besluit gekomen waarbij ik me prettig voel.

In de laatste drie jaren ben ik getrouwd. Verhuisd. Heb ik een kind gekregen. Twee televisieseries opgenomen. Een boek uitgebracht. En de laatste twee jaar iedere week plichtsgetrouw een column geschreven.

Als ik het zo opsom, klinkt het als veel. Zelfs voor mij, de man zonder uitknop. Naast al deze activiteiten en gebeurtenissen ging het reguliere leven als ondernemer iedere dag gewoon door. Sterker nog: mijn onderneming heeft de afgelopen drie jaar bijna een verdubbeling doorgemaakt.

Succes is mooi, maar dan moet je wel de energie en tijd hebben om ervan te genieten. En dat laatste begint steeds moeilijker te worden door het chronische tijdstekort dat ik continu ervaar.

Omdat ik steeds vaker achter de feiten aan loop, heb ik besloten mijn vaart te minderen. Ik stop niet alleen met mijn column, maar ook met andere zaken, ik gooi het roer compleet om. Ik wil hiermee meer tijd creëren. Tijd die ik wil besteden aan de verdere groei van mijn onderneming en, nog belangrijker, aan samenzijn met mijn gezin.

Als er één ding is dat ik steeds duidelijk heb proberen te maken in mijn columns, is het wel hoe zwaar wij het als mensen hebben. En hoe belangrijk het dus is om goed voor elkaar, maar ook onszelf te zorgen.

“Het leven is lijden,” zegt mijn vrouw altijd. Alle mooie en plezierige momenten die wij ervaren, zijn maar kort wanneer je kijkt naar het grotere geheel. Het zijn ogenblikken waarop we even kunnen ademhalen, waarna we weer verdrinken in de gebeurtenissen van het leven.

Mijn oma zei altijd dat je privézaken beter privé kunt houden. Het is daarom dat ik niet veel spreek of schrijf over deze dingen. Maar ook ik heb de afgelopen jaren te maken gehad met tegenslagen en beproevingen. Dat is hoe het leven werkt. Voor iedereen.

Dit alles en meer heeft mij uiteindelijk doen besluiten een stap terug te nemen om vooruit te komen. Beter voor mezelf zorgen, mijn bedrijf verder uitbouwen. Maar bovenal: meer tijd vrijmaken voor mijn grootste, belangrijkste en meest waardevolle verantwoordelijkheid: mijn vrouw en kind.

Tuğrul Çirakoğlu maakt met zijn bedrijf schoon in extreme ­situaties. Hij vertelt de verhalen achter het vuil. Dit was zijn laatste column, lees al zijn verhalen hier terug.