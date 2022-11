Het leven is eindig, zelfs met meer geld op je rekening dan je waarschijnlijk kunt opmaken

Het zijn vaak de kleine details die me het meest intrigeren. Ditmaal was het een private­bankingbetaalpas die op de keukentafel lag. Mijn oog viel op de pas door de herkenbare, gifgroene kleur. Eromheen lagen allerlei andere passen en losse papieren.

Deze specifieke betaalpas krijg je bij een vrij besteedbaar vermogen vanaf vijfhonderdduizend euro. Ogenschijnlijk had de overledene het financieel goed voor elkaar. Dit was het eerste en tevens laatste dat ik over hem te weten kwam.

In zijn kleine, luxe appartement stond slechts het hoognodige. Een bank om op te zitten, een bed om in te slapen en een tafel om aan te eten. Er hingen geen foto’s. Noch stonden er persoonlijke bezittingen die iets blootgaven over zijn hobby’s of interesses. De woning zou van iedereen en niemand geweest kunnen zijn.

Hij was in de badkuip komen te over­lijden. Een natuurlijke dood, werd mij ­verteld. Volgens de nabestaanden was hij een week na overlijden gevonden. Omwonenden zeiden dat hij al een maand niet was gezien. Afgaande op de geur die in de woning hing, vermoedde ik zelf dat hij minstens enkele weken in het appartement had gelegen voor hij werd gevonden.

Het schoonmaken en ‘ontgeuren’ van de badkamer stelde niet veel voor. Een meevaller. We waren binnen twee uur klaar. Een paar uur later stond ik in een ander appartement. Wederom een onopgemerkt overlijden van een oudere, alleenstaande man die het financieel goed voor elkaar had. Ook hij werd pas na een paar weken gevonden.

Het zijn dagen als deze die mij gas terug doen nemen en helpen terug te keren naar mijn ware zelf. Soms voelt het alsof ik verstrikt raak in de mallemolen van het leven. Een volle agenda die alsmaar voller wordt. Werkafspraken, privéafspraken, deadlines. Drukte op drukte.

Al deze drukte creëert een vol hoofd. Zo vol dat ik soms mijn eten niet eens kan proeven door alles waar ik op dat moment aan denk. Als ik überhaupt al aan eten toekom door de to-dolijst die continu mijn naam roept.

Maar dan sta je ineens in een woning waar je met je neus op de feiten wordt gedrukt. Het leven is eindig. Zelfs als je een gifgroene betaalpas hebt met meer geld dan je waarschijnlijk kunt opmaken. Ook zonder jou blijft de molen ronddraaien. Waar maken we ons dus eigenlijk zo druk om?

