Het leven en het werk van een kunstenaar zijn in elkaar verweven

Soms zijn er dingen die je in de kern wel weet, maar waarvan je je de impact pas echt realiseert op het moment dat deze je op een presenteerblaadje wordt aangereikt.

Voor een tv-dingetje mocht ik de documentaire Apolonia, Apolonia vast zien, die komende zaterdag in premiere gaat op Idfa. Het is een film waarin een filmmaker twaalf jaar lang een jonge kunstenaar volgt in haar leven en ontwikkelingen. Wat me raakte, was dat al heel gauw duidelijk wordt dat er geen verschil is tussen het leven van de kunstenaar en haar werk. Alles is fluïde. En alles is grimmig – iets dat ik direct herkende uit mijn eigen bestaan.

Dit weekend: de première van Marina Abramović’ grote werk, de opera The 7 Deaths of Maria Callas in Carré. Heel in het kort een samensmelting van de levens en de werken van Maria Callas en Abramović zelf. Tussen de aria’s, de beelden en de teksten van Abramović door realiseerde ik me deze week voor de tweede keer dat er geen grens bestaat tussen wat privé is en wat goede kunst maakt. Nooit.

Met dit nog vers in mijn hoofd bereikte een noodoproep mijn telefoon. Het was Lijsje, de vriendin van de bekende kunstenaar Rob Scholte. Al jaren zitten ze in zak en as door een conflict met de gemeente Den Helder. Rob had daar een waanzinnig museum, waar zowel zijn eigen werk als zijn opgebouwde kunstcollectie te zien waren. Tot er onenigheid ontstond over een energierekening. 19.000 euro moesten ze betalen, vertelde Lijsje me. Daar waren ze het niet mee eens en de ruzie die ontstond resulteerde in uithuiszetting van het gezin Scholte en inbeslagname van de complete kunstcollectie, pas nog getaxeerd op 3 miljoen euro.

De gemeente besloot die collectie vervolgens op te slaan voor een bedrag van 10.000 euro per maand. Nu, vijf jaar later, worden die opslagkosten (600.000 euro) verhaald op Rob en staan zijn kunstwerken én de kunstwerken uit zijn collectie voor een habbekrats te koop op een veilingsite. Het gevolg is waardedaling, zowel van Scholtes werken als die van de kunstenaars in zijn collectie. Nog even los van het feit dat de opgelopen schuld hier waarschijnlijk nooit van zal worden afbetaald.

En dit leidde tot de hulproep van Lijsje, want wat konden ze nog doen?

Het leven en het werk van een kunstenaar zijn in elkaar verweven. Neem je zijn werk of de mogelijkheid tot werken af, dan is dat een aanslag op het leven zelf.

Inmiddels maakt het ook helemaal niet meer uit of die 19.000 euro energieschuld terecht was. Hoe dit proces is verlopen, is samen te vatten in het woord onrecht. (punt)

Ik hoop daarom dat iedereen die de originele Rob Scholtes opkoopt, het betaalde aankoopbedrag óók aan de kunstenaar overmaakt. En dat dat resulteert in een nieuw meesterwerk.

En totale schaamte in de gemeente Den Helder.

