Het leukst was de kennismaking met doelman Paschalakis

Alles aan Ajax–Paok was enerverend, maar het leukst was toch de kennismaking met het fenomeen Alexandros Paschalakis, een doelman met twee einden scheepstouw in zijn gevlochten coiffure, als ware Tim Krul (de schrik van Costa Rica) de nieuwe frontman van The ­Prodigy.

Als Paschalakis zich opwindt, gaan zijn hormonen schuimen en krijg je kortsluiting. Dat viel al op tijdens de warming-up. Met elke bal die hij klemvast had, voerde hij een korte, verhitte discussie. Af en toe stak hij joelend een vuist in de lucht, moest hij een gek sprongetje maken of een rondje rennen.

Daarna mocht hij van de riem, maar tot drie keer toe moest hij stilstaan in zijn doel, beide voeten op de krijtlijn. Dat schrijven de spelregels nu eenmaal voor bij een strafschop, maar Paschalakis kan dus niet stilstaan: hij hipte en hupte tot hij mocht duiken.

Eenmaal per wedstrijd mag Paschalakis zijn doel uit om ergens halverwege het veld de bal weg te hengsten, bij voorkeur met een tegenstander ­erachteraan. Dat moet je hem gewoon gunnen, vind ik. Het slachtoffer heette ditmaal ­Hakim Ziyech. Paschalakis rende jubelend en springend terug naar zijn hok, molenwiekend als Barry Hulshoff na een doelpunt, de tong als een dampende, roze lap tegen de rechterwang geplakt.

Halverwege een kwartier stilzitten in de kleedkamer? Dat kun je hem niet aandoen. Hij werd tijdens de pauze uitgelaten op het veld door een assistent-trainer die hem nog een paar ballen liet apporteren en vervolgens in een liefdevolle houdgreep nam, om hem maximaal gek in de kop te maken voor het tweede bedrijf.

Na de wedstrijd kreeg Alexandros Paschalakis in de kleedkamer een schoteltje melk met wat slaapmiddel erin. Weldra snurkte hij vredig in zijn bench. Nou goed, dat laatste heb ik verzonnen, maar ik vond het een fijn idee, op weg naar huis.

