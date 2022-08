Het kutverhaal van Ali. Hij bleek een lieve goedzak, maar het verdriet droop van hem af

Zijn verhaal is een kutverhaal. Maar dat is geen uitzonderlijke kwalificatie voor de geschiedenis van een jongen zoals hij, dus éígenlijk zou dat niet uit moeten maken. Hij heet Ali en toen hij en zijn oudere broer vanuit Syrië in het kamp op het Griekse eiland Lesbos terechtkwamen, waren ze 15 en 18. Goed voorbereid waren ze. Waarmee ik bedoel: alle papieren netjes in een mapje. Verder hadden ze niks.

Maar zoals ik zei, dit is een kutverhaal, dus natuurlijk ging het mis. De Griekse immigratiedienst geloofde niet dat hun papieren echt waren, dus die bleken niets waard. Maar erger nog: hij en zijn broer werden verwisseld. Zijn broer werd gezien als minderjarig en in zijn eentje overgeplaatst naar een jongerenopvang in Athene. Ali, toen net 15, werd bij de volwassen mannen in een grote tent in het kamp op Lesbos gehouden. Daar bleef hij ruim tweeënhalf jaar.

Gescheiden van zijn broer en de rest van zijn familie kwijnde hij weg. Zijn enige vriend, Jawad, die een paar jaar jonger is en in een ander deel van het kamp zat, probeerde hem vaak op te vrolijken, maar dat lukte zelden. De meeste dagen kwam hij amper uit zijn bed.

Zelf ontmoette ik Ali vorig jaar november. Ik was op Lesbos om Jawad te bezoeken, die ik inmiddels een aantal jaar kende en met wie het ook niet goed ging. Jawad stelde me voor aan zijn goede vriend.

Ali bleek een lieve goedzak. Maar het verdriet droop van hem af.

Toevallig, vlak na mijn bezoek, kregen ze allebei, kort na elkaar, een vluchtelingenstatus. En dat betekende dat ze Griekenland mochten verlaten. Ik doneerde voor tickets. Ze belandden allebei in Duitsland. Maar in aparte opvangplekken, op drie uur afstand van elkaar.

Dit weekend werd ik gebeld door Jawad. In tranen. Ali’s telefoon was kapot waardoor hij zijn familie niet meer kon bereiken. Hij was zo depressief en alleen dat hij niet meer wist waar hij het zoeken moest. Of ik kon helpen.

En nu komt het kleine stukje goed nieuws in dit verhaal. Namelijk dat ik met één oproepje op Twitter binnen een klein uur ruim 800 euro aan donaties kreeg voor een nieuwe telefoon, wat kleren en zakgeld voor Ali.

Wat blijkt, en wat al veel eerder is gebleken, is dat wanneer je het over mensen hebt die vluchten voor oorlog en in totale ellende verkeren, bijna íédereen wil helpen.

En dat betekent dus dat er feitelijk maar iets heel kleins moet gebeuren. We moeten niet meer praten over honderden asielzoekers. Niet over vreemdelingen. Niet over lastpakken. Of testosteronbommen.

Geef mensen hun naam en eigen verhaal. En dan zal je zien, blijken die Albergenaren ineens barmhartig. Schrikken ze zich kapot van zo veel kutverhalen. Blijken mensenrechten ineens ook echt voor mensen bedoeld. Van harte welkom in ’t Elshuys!

Tinkebell schrijft elke week een column in Het Parool. Lees al haar columns hier terug.