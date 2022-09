Het komt er nú op aan niet Zweedser te worden

Laat Zweden niet ons voorland zijn! Ik hoor de verzuchting deze weken geregeld onder hoeders van de veiligheid. De verkiezingen daar draaiden voor een belangrijk deel om het bendegeweld en, vooral, hoe de geweldsexplosie nog te beteugelen.

Lang niet alleen meer in de voorsteden van Stockholm, Malmö en Göteborg belagen criminele groeperingen elkaar gewapenderhand. Tot september vielen al 47 doden door vuurwapengeweld, een bedenkelijk aantal dat voorgaande jaren pas aan het eind werd behaald. Daarmee heeft Zweden tot wel anderhalf keer meer doden door kogels dan Nederland gemiddeld, met maar ruim tien miljoen inwoners.

Omdat minderjarigen net zoals hier doorgaans milde straffen krijgen, worden juist zij vaker naar voren geschoven als schutters. Zo vermoordde een jongen van 15 in augustus in een winkelcentrum in Malmö een misdaadkopstuk. Een voorbijgangster raakte zwaargewond.

Ik dacht aan de liquidatie van crimineel Itzhak Meiri (56) in december in Amstelveen: de vermoede schutter was 16 jaar. Passanten die in roekeloze schietpartijen nevenschade zijn, kennen ook wij te veel.

Een andere voorname parallel: in Zweden buiten radicaal-rechtse partijen het geweld electoraal maximaal uit, en laten fatsoenlijke partijen zich verleiden tot een ruk naar rechts.

Hoewel juridisch onzinnig, schreven mijn Zweedse collega’s druk over proefballonnetjes over vernederende werkstraffen om jonge verdachten het rechte pad op te dwingen. Een mildere variant waarachter een vergelijkbare filosofie stak, is in Amsterdam overigens al dertien jaar geleden uitgeprobeerd. Ik stond ernaast en keek ernaar. Zoals dat met projectjes gaat, wordt er weinig meer van vernomen.

Hoewel Scandinavische landen samen met Nederland de welvaartsstatistieken aanvoeren, heeft de keiharde criminaliteit Zweden al veel langer in de greep.

Over het algemeen ben ik geen liefhebber van thrillers, maar voor die van de gewezen strafadvocaat Jens Lapidus, nu topauteur, maak ik een uitzondering. Die beschrijft de verharding in de Zweedse onderwereld op een manier die je luchtpijp dicht klemt. Als ik mijn Scandinavische collega’s mag geloven, behoorlijk waarheidsgetrouw.

Wat moeten we met dat negatieve Zweedse voorbeeld?

Ons laten alarmeren.

Als je de jongeren in de probleemwijken weinig alternatieven biedt, of ze in elk geval dat gevoel geeft, kan het hard achteruitgaan.

Laten we onze zegeningen tellen. We hebben in Amsterdam geen getto’s waar je niet normaal over straat kunt, waar agenten zich alleen met buikpijn in wagen en waar de verzorgingsstaat feitelijk ophoudt. ‘Jongeren met een migratieachtergrond’ hebben hier niet zó weinig kansen als die in de Zweedse voorsteden en de segregatie is hier niet zó rauw.

Wel komt het er nú op aan onze zwakke wijken op te krikken, langdurig en intensief. Dat hebben onze stadsbestuurders beloofd en daar gaan we ze aan houden.

Paul Vugts schrijft elke vrijdag over zijn werk als misdaadverslaggever. In de Taghi Podcast vertelt hij samen met collega Wouter Laumans over ontwikkelingen in het proces rond Ridouan Taghi.

Reageren? paul@parool.nl.