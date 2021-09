Het kabinet is met de Grand Prix voor schut gegaan

Natuurlijk valt niet uit te leggen dat de Grand Prix van Nederland wel door is gegaan en niet één groot dancefestival. Zeker niet als binnen twee weken zal blijken dat er na ‘Zandvoort’ geen corona-uitbraak is geweest.

Wat niet ondenkbaar is. Zonder QR-code of een geldige PCR-test bleef de toegang tot het circuit gesloten. Dus is het tegen elkaar aanschurken op de tribunes vooral interessant om de effectiviteit van de vaccinaties te toetsen. Maar dat is toch al tijdens de EK-wedstrijden van het Nederlands elftal in de Johan Cruijff Arena gebeurd? Dat is ook het grote verwijt van de evenementenbranche richting de politiek. Alles is op slot gegaan, zonder overleg met de betrokkenen bij de zogenoemde fieldlabexperimenten.

Daarom is het kabinet met de Grand Prix voor schut gegaan. Premier Mark Rutte en zijn ministers bleven thuis, omdat een bezoek aan de Formule 1 politiek gevoelig zou liggen. Zelfs vakminister Hugo de Jonge besloot niet om beroepsmatig zijn ogen de kost te geven. Treffender had de verwijdering tussen het Binnenhof en de samenleving niet uitgedragen kunnen worden.

Dus hebben Rutte & Co geen weet van de topprestatie die in Zandvoort geleverd is. Vandaar dat deze regering niet in staat is om na anderhalf jaar coronacrisis maatwerk te leveren. Intussen vechten duizenden mensen binnen de cultuursector en evenementenbranche voor hun baan en zit de organisatie van de Grand Prix opgescheept met een verlies van tien miljoen euro.

Wat haaks staat op suggesties dat prins Bernhard van Oranje, die de Formule 1 naar Nederland haalde, is gematst. Zijn imago als pandjesprins werkte in Den Haag juist als rode lap en daardoor werden zijn medewerkers door de landelijke politiek structureel buitengesloten. Het tekort van tien miljoen, vooral veroorzaakt door de door de regering gedwongen terugvordering van 105.000 verkochte kaarten, is daarvan het resultaat.

Intussen is door het succes van de Grand Prix de remmende voorsprong van ondernemend Nederland uitvergroot. Terwijl het kabinet juist veel van ondermeer de topsport kan leren. Zoals het mobiliteitsplan van de Grand Prix, als een mogelijke blauwdruk voor de filegevoelige wegen rond kustgebieden in Zeeland, Zuid- en Noord-Holland.

Of de logistiek. Hoewel er met man en macht wordt gewerkt, is het afbreken van het tweede dorp naast Zandvoort pas volgende week zondag afgerond. Als indicatie van hoe groot de Grand Prix is geweest.

Verder gaat het Havenbedrijf Rotterdam een fabriek bouwen voor de productie van groene waterstof. Opdat de haven in 2050 klimaatneutraal is, terwijl de Formule 1 al heeft aangekondigd dat in 2030 te zijn. Zoals in Tokio alle aan de Olympische Spelen gerelateerde voertuigen (bussen en taxi’s) op waterstof reden. Ook de olympische vlam brandde er zeventien dagen lang op.

Maar van al deze ontwikkelingen heeft de politiek geen weet. Dat komt ervan als je vanuit de verste verte toekijkt.

Jaap de Groot schrijft in Het Parool wekelijks een column over sport. Lees al zijn columns hier terug.

Reageren? j.degroot@parool.nl