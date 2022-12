Ik denk dat we het afgelopen jaar met recht het jaar van de ontmanteling der sneue mannetjes mogen noemen. De term ‘sneu’ omdat dat natuurlijk is wat ze zijn: de types die in de kern van hun persoon zó nietsig zijn dat ze hun positie dan maar misbruiken om te kunnen eisen wat ze willen.

Maar wat opvalt, is de schare van verdedigers der sneue mannetjes. Ik noem een Johan Derksen: ‘De ex van Johnny de Mol wil gewoon geld’; Joost Vullings: ‘De meldsters in de zaak-Gijs van Dijk zijn eigenlijk gewoon teleurgestelde exen’; Harry Mens: ‘Ali B belde na de vermeende verkrachting nog een taxi, dat is netjes’; Frits Huffnagel: ‘Die Jelle heeft gewoon seks gehad met Gijs van Dam en daar achteraf spijt van gehad’. En zo zijn er nog vele voorbeelden in deze range van vic­tim­bla­ming.

Opmerkelijk is het vaak terugkerende woordje ‘gewoon’. Alsof deze alfamannen beschikken over een soort goddelijke alziende wijsheid die elke complexe zaak versimpelt met als uitkomst een paar bij elkaar geraapte woorden die de boel even helder samenvatten. ‘Het is weer gewoon een hysterisch wijf op zoek naar aandacht’ – en arme man die daar nu slachtoffer van is.

Wie zíjn dat toch, die mannen die slechts slachtoffers herkennen in mannelijke daders? Zien zij, net als ik, de sneue man? En vinden ze dat (gewoon) zo zielig dat het medelijden te groot wordt om nog (andere) slachtoffers te erkennen? Of is het de angst om de volgende beerput te zijn?

Laten we eens kijken naar de koning der misogyniteiten, oud-burgemeester van Leeuwarden, oud-directeur van het Amsterdams Fonds voor de Kunsten en oud-bestuursvoorzitter Hogeschool InHolland Geert Dales. Onmiskenbaar een man van de macht.

Een paar van zijn uitspraken: ‘Er waren tijden dat je als prominente PvdA’er ongestoord je geslachtsdeel uit de broek kon halen om dat eens lekker te laten verwennen door de een of andere passant. (...) Je kon er zelfs burgemeester van een grote stad mee worden. Die tijden zijn voorbij.’; ‘Het meest bedenkelijke was de grote kloof die gaapte tussen haar verhalen over grensoverschrijdende bejegeningen en het weinig erotiserende beeld dat haar algehele verschijning opriep.’; ‘Welke intrinsieke vrouwelijke kwaliteiten vormen rechtvaardiging voor een discriminatoir benoemingsbeleid, met quota en al? Deze vraag drong zich recent weer op toen ik in een vooraanstaand televisieprogramma een hysterische presentatrice aan het werk zag.’

Volgens Wikipedia stapte Geert Dales meerdere keren met ruzie op uit verschillende functies. Op zijn weblog slaat hij wild om zich heen. Zou daar een link zijn met zijn vrouwenhaat? Verdedigt hij zichzelf door proactief andere sneue mannetjes te verdedigen? En wat is het motief toch voor de rest van de schare? We weten het niet. Maar de beerput is open. Huiverend 2023 in.

