Het is zoveel. En ik ben alles kwijt! Overal blaadjes. En oude stof. Vergeten. In mijn kop. Het zat er ooit. Maar waar?

‘Oké, liefje, als we georganiseerd werken en alles stapje voor stapje doen, valt het best mee.”

“Tien vakken, ma. Dat is ziek veel. Heb jij weleens voor tien vakken geleerd?”

“O kind, zo váák. Ja hoor. Dat is heel gewoon op de middelbare. Een toetsweek is even taai, maar je hoofd is net een computer, daar kun je heel veel instoppen. Het is een kwestie van F en C!”

“Van fuck en cunt?”

“Van focus en concentratie! Nou kom op. We beginnen met Spaans.”

“Follar y puta.”

“Wat?”

“Fuck en cunt.”

“Eh, o ja, haha. Weet je wat, we doen eerst aardrijkskunde. Hier staat een oefenvraag: ‘Noem vijf verschillende schaalniveaus.’ Zoek maar op.”

“Ik heb geen aardrijkskundeboek.”

“Hoezo?”

“We krijgen altijd losse blaadjes mee naar huis.”

“En waar zijn die blaadjes?”

“Geen idee. Verdwenen. Denk ik. Of zo.”

“Jemig, je bent zo slecht georganiseerd. Alles is chaos. Goed. Wiskunde dan. Herleid: 8xy+3y(2x+5)+10y.”

“Jaja, dat kan ik wel. Maar eh, kan jij het ook? Je kijkt zo moeilijk.”

“Natúúrlijk. Je hoofd is net een computer, dus wat er eenmaal is ingestopt…”

“Gadverdamme, dat klinkt pornografisch.”

“Nou ja! Oké, natuurkunde dan. ‘Schets een holle spiegel die van een ­divergente bundel een convergente ­bundel maakt.’”

“Wist je dat als je van een man zijn lul afhakt hij opnieuw moet leren lopen?”

“Huh? Ik denk dat ie sowieso doodbloedt hoor.”

“Echt niet, hij moet opnieuw leren lopen. Omdat die lus niet meer tussen zijn benen zwaait. Dat moet hij dan helemaal ontwennen, dan gaat ie zo wijdbeens…”

“Ja ja ja. Hoe weten we dit allemaal?”

“TikTok.”

“Zou zo’n man ook fantoompijn krijgen, vraag ik me dan af. Nee, nee, nee! We moeten leren. Je leidt me af. Kom op.”

“Dit is biologie, hoor. Heel belangrijk vak.”

“Ja, bio, dat doen we. Beantwoord maar: zijn schimmeldraden ééncellig of meercellig?”

“Gadverdamme, schimmel.”

“Oké we schakelen door naar Frans. Wat is een oorbel? Eh, even zoeken. Dat is een boucle d’oreille. En we gaan verder met Duits. Wat betekent Kraftfahrzeugsteuer? Godallemachtig, weet ik veel. Wegenbelasting? Echt? Geschiedenis dan. Omschrijf het drieslagstelsel. O wacht, waar is je schrift van schei…”

“Mam, alles goed? Kunnen we niet beter één vak tegelijk doen?”

“We moeten dóór! Ik heb proefwerkweek!”

“Nee, ík heb proefwerkweek.”

“Ja maar ik dus ook. En het is zoveel. En ik ben alles kwijt! Overal blaadjes. En oude stof. Vergeten. In mijn kop. Het zat er ooit. Maar waar?”

“Zit je nou ‘afgehakte lul’ te googelen?”

“Nee, nee, nee, niks. Ik ben er weer. Waar waren we? O ja: drieslagstelsel en 8xy+3y, met een divergente bundel, follar y puta en een boucle d’oreille vol met schaalniveaus. Ik… ik…”

“Mam, alles is chaos! Als we gewoon georganiseerd werken en alles stapje voor stapje doen, dan is het heus niet zoveel. Mam? Maaaaaaam?”

“KRAFTFAHRZEUGSTEUER!”

Roos Schlikker (1975) is journalist en schrijfster van boeken en toneelstukken. Elke zaterdag schrijft ze een column voor Het Parool.

Reageren? r.schlikker@parool.nl.