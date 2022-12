Het is weer tijd voor De Grote Schoonmaak

In het huishouden waarin ik opgroeide, hadden we twee keer per jaar De Grote Schoonmaak. Wat betekende: een week lang het huis ondersteboven halen, kasten uitruimen en winterkleding weghalen om plaats te maken voor zomerkleding en omgekeerd. Zelfs nadat we hadden geleerd dat dit land geen twee maar vier seizoenen heeft, hielden wij ons aan het gevoelssysteem van twee keer per jaar seizoenskleding wisselen. Ik doe het nog steeds.

Vaak werden zelfs meubels verschoven en kregen kamers geheel nieuwe indelingen. Combinaties die je eerst niet voor mogelijk hield, werden klaargespeeld en vernieuwden ons appartement alsof we verhuisden binnen onze eigen woning. Zelfs hoe het tapijt lag – horizontaal of verticaal – waar het dressoir kwam en of daar al dan niet de samowar zou komen: allemaal zaken die voor ons Afghanen ongelofelijk nauw luisteren, werden keer op keer beslecht tijdens De Grote Schoonmaak.

De eerste keer in het jaar dat De Grote Schoonmaak plaatsvond, was altijd in de week rond de officiële start van de lente. Oftewel Nowruz, het Perzische nieuwjaar. Logisch moment; buiten bloeiden er weer bloemen in het gras en groeiden er weer bladeren in de bomen. Hoezeer ik er als kind ook tegen opkeek om weer die week in te moeten en het huis ondersteboven te halen, uiteindelijk maakte ik de woning grondig schoon met de ramen en balkondeuren open. De frisse wind waaide door het huis en vulde het met een helder en schoon gevoel. Niet in de laatste plaats omdat het simpelweg licht was buiten, gedurende die schoonmaak- en opruimuren. Door de speakers klonk Tupac of Farhad Darya.

Tegen de winter daarentegen was het donker, koud, kil en uitermate vervelend. De verwarming binnen versterkte de stoffige geur, en het gele licht van de gloeilampen liet alles er net iets lelijker uitzien dan het was. Geen extern spoortje van romantisering aan al dat ontsmetten, uitmesten en opschonen. Zelfs de thee uit de samowar smaakte net iets minder fris. En in tegenstelling tot in het voorjaar hadden we nu geen aftmewa – de compote van zeven fruiten en verschillende noten die hoort bij Nowruz.

Deze week moest ik er weer aan. Kindjongen lag al rustig te slapen. Lievelingsmeisje had, zoals een echte leider, perfect de taken gedelegeerd en een strakke deadline gezet om het huis in orde te hebben. De thee met kardemom en saffraan was nu een fles ijskoud water. En de aftmewa was nu een bord met twee grote takken groene druiven. Ik vroeg haar hoe we ooit zulke kleine kasten hebben kunnen aanschaffen met zoveel kleding. Zij zei iets over mijn schoenen en daar trok ik een grens. Het gesprek was van korte duur.

Alles wat we verzamelen, wat we bewaren, wat we afstoffen en wat we opbergen, zijn wij zelf.

