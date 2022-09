Het is wachten op Geer en Goor die zich gillend van plezier tussen de asielzoekers begeven

Het weergaloze nieuwe boek van John Grisham over het Zuid-Soedanese basketbaltalent Sooley kun je onmogelijk lezen zonder tranen in je ogen te krijgen. Vooral de stukken over de mensonterende omstandigheden in het vluchtelingenkamp waar zijn moeder en broertjes wonen zijn heftig. Talloze mensen slapen buiten, zonder enige beschutting, de sanitaire omstandigheden zijn abominabel. Dagelijks zijn er gewelddadige incidenten. Er zijn aanzienlijke gezondheidsrisico’s, met name voor kinderen en baby’s. Hulpverleners van onder andere Artsen zonder Grenzen doen wat ze kunnen.

Maar die afgrijselijke omstandigheden blijven klaarblijkelijk niet beperkt tot vluchtelingenkampen in Zuid-Soedan of Bangladesh, want naar nu blijkt is het in het Nederlandse Ter Apel niet veel beter. Het is niet te bevatten dat we in ons schatrijke land medemensen laten leven in omstandigheden die we alleen van televisiespotjes van Socutera en Unicef kennen. En dat Artsen zonder Grenzen voor het eerst in zijn geschiedenis in actie moet komen in Nederland.

Het wachten is op een Giro 555-televisieshow waarin ruimhartige Nederlandse burgers zich van hun beste kant laten zien om die zielige mensen in Ter Apel een hart onder de riem te steken. Of een programma waarin Geer en Goor zich gillend van plezier een weekend tussen de asielzoekers begeven om aandacht te vragen voor de bizarre omstandigheden.

En zo heeft onze regering temidden van huizenhoge problemen op het gebied van energie, stikstof, wonen, dreigende armoede en klimaat een volledig nieuwe inhoud weten te geven aan het woord crisis. Want over al die eerdere problemen kunnen we ons opwinden of van mening verschillen, maar over de situatie in Ter Apel kunnen we ons alleen maar ten diepste schamen. Of je nu vindt dat deze vluchtelingen hier wel of niet terecht zijn doet er niet toe, het is gewoon een kwestie van medemenselijkheid hen in afwachting van hun lot fatsoenlijk op te vangen.

Hoe kun je als minister-president in hemelsnaam ’s avonds gaan slapen in de wetenschap dat in je land mensen in dergelijke schandalige omstandigheden verkeren? En de volgende dag vrolijk op een persconferentie zeggen dat je het ook best erg vindt allemaal. En je keihard werkende staatsecretaris Eric van der Burg, die alles doet om de zaken nog een beetje in goede banen te leiden, een beetje te laten rondploeteren, daarbij krachtig tegengewerkt door zijn eigen politieke partij.

Het ergste is misschien nog dat we allemaal zo langzamerhand steeds meer murw raken door zich opstapelende problemen waarvoor geen enkele een oplossing in zicht lijkt te zijn. Dat we telkens weer snel wennen aan de volgende grens die is verschoven. Want wat we acceptabel vinden, rekt telkens een stukje op. Maar met die beelden uit Ter Apel is die grens echt overschreden. Het is doodgewoon schaamte zonder grenzen.

Marcel Levi is voorzitter van de raad van bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Daarvoor was hij ceo van University College London Hospitals en bestuursvoorzitter van het AMC. Lees al zijn columns hier terug.

Reageren? m.levi@parool.nl.