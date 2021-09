‘Het is toch leuk dat opa er is?’ ‘Jahaa...’

Hij komt uit school.

Zijn tas gooit hij in de gang.

“Ophangen!” hoor ik.

Het is de stem van mijn moeder.

Ik buk, pak zijn tas en hang hem op.

“Hij moet het zelf doen, pap.”

“Ik heb het al gedaan.”

Zijn brood staat klaar op de tafel.

“Hoi,” groet ik. Want hij heeft mij zogenaamd nog niet gezien.

Hij antwoordt niet.

“Zeg opa eens behoorlijk goeiedag.”

“Dag opa.” Het klinkt als stroop.

Hij is moe. Een vermoeidheid die ik herken.

“Het is toch leuk dat opa er is?” zegt zijn moeder.

“Jahaa..”

Ik snap het zo goed, maar weet toch niet wat ik moet doen of zeggen. Ik zit maar naast hem en zwijg.

Dan ziet hij de telefoon van zijn moeder, vraagt keurig of hij mij wat foto’s mag laten zien, en even later bekijk ik de droeve plaatjes die ik al ken. Poesje Laika in de kartonnen doos, maar één jaar geworden.

“Net of hij slaapt,” zegt hij.

“Ja…”

Hij wil dat ik de foto’s die ik goed ken, maar blijkbaar niet goed genoeg, nog eens goed bestudeer.

“Ik vond de tekeningen die jij en je zusje op de doos hebben gemaakt erg mooi,” zeg ik.

Hij drukt de foto’s weg, wat me eigenlijk wel oplucht. Vorige keer spraken we over ‘dood’ en de mijne in het bijzonder (ik was toen ziek) en vond dat achteraf een naar gesprek. Niet omdat ik, maar hij er somber van werd. Kinderen moeten niet te veel over dood praten en denken.

Over de tekening wil hij ook niet spreken, wat me oplucht.

“Zullen we iets leuks doen?” vraag ik.

Het is zo’n vraag die een vriendje zou kunnen stellen die aan de deur komt.

Hij haalt zijn schouders op.

“Ik weet niet of wij iets leuks kunnen doen.”

“Nou, we kunnen…” Ik ga even snel mijn fysiek na die nogal broos en brokkelig is en zeg: “… gewoon Cluedo, of dat andere bordspel doen wat we vorige keer ook deden.”

“Nee..”

“Wat wil jij dan?”

“Niks.”

“Opa wil misschien wel voorlezen,” zegt mijn dochter alsof dat een groot geschenk is.

“Nee, dan gaat hij altijd raar doen met gekke stemmetjes,” zegt hij of ik niet naast hem zit.

“Wat wil je nu echt graag?” vraag ik. Er klinkt oprechte wanhoop in mijn stem.

“Disney,” zegt hij zacht.

Even later zitten we samen naar iets te kijken. Na een kwartier ligt hij tegen me aan.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.