Het is stiller dan ooit op het circuit

Alleen de roodverlichte waarschuwing dat Zandvoort verboden ­gebied is voor toeristen, herinnert nog aan de grand prix. Tegelijk is het een indicatie van hoe er in ons land soms over de top wordt gereageerd. Al wekenlang volstaan bij Overveen en Heemstede twee tekstbakken, met daarbij twee verkeers­regelaars, om auto’s te weren van de twee toegangswegen richting Zandvoort. Intussen is de organisatie van de Dutch Grand Prix op extra ­kosten gejaagd met het uitwerken van een vuistdik mobiliteitsplan.

Dat ligt nu in de onderste la. De boulevard van de Noord-Hollandse badplaats is nagenoeg leeg. Zes motoragenten staan bij een viskar, op de ­achtergrond zweven kitesurfers boven zee. Aan de andere kant ligt het circuit. De voor miljoenen ­gerenoveerde accommodatie, waar zaterdag, zondag en maandag dagelijks 105.000 racefans op ­vooral Max Verstappen zouden zijn afgekomen, is stiller dan ooit.

Dat blijft voorlopig zo. De kans dat er in 2020 nog in Nederland een grand prix wordt gehouden, is ­nihil. Formula One Management (Fom), eigenaar van de Formule 1, probeert van het raceseizoen nog te redden wat er te redden valt en kiest vooralsnog voor privécircuits en door de overheid omarmde complexen. Zoals de baan in het Oostenrijkse ­Spielberg, eigendom van Red-Bulleigenaar ­Dietrich Mateschitz. Of het door de auto(sport)­industrie omringde Silverstone, dat door de Britse regering wordt benut om de branche via de Grote Prijs van Engeland nieuwe impulsen te geven.

Dat dit zonder publiek gebeurt, maakt in Oostenrijk en Groot-Brittannië weinig uit. Mateschitz heeft altijd een grote sociale verantwoordelijkheid voor zijn geboortegebied gevoeld en zorgt met twee races op 5 en 8 juli weer voor economische reuring in de regio. Tenslotte komen er toch 1500 tot 2000 direct betrokkenen richting Spielberg.

Dit geldt niet voor Zandvoort. Een grand prix ­zonder publiek zou met ondersteuning van de Fom en overheid nog 2 à 3 miljoen euro kunnen genereren, maar wel met het risico dat de ‘honger’ bij het publiek wordt aangetast om in 2021 aanwezig te zijn bij een primeur die geen primeur meer is. Het geschatte risico van 10 miljoen euro aan minder verkochte kaarten weegt daarom niet op tegen de 3 miljoen omzet van een race zonder toeschouwers.

Intussen hikt de circuitleiding tegen een schadepost van 1,5 miljoen euro aan, los van de mentale tik die de Zandvoortse gemeenschap heeft gekregen. Met de terugkeer van de Formule 1 zou de jarenlang zieltogende badplaats weer bruisend op de kaart worden gezet. Door de coronacrisis zullen de 17.000 inwoners nog een jaar moeten wachten.

Plotseling wordt de stilte op het circuit door­broken door twee auto’s, die door de kombocht richting het rechte eind rijden. Achter het stuur ­zitten oud-coureur Jan Lammers en ex-premier Jan Peter Balkenende. Om toch iets te ervaren van hoe het dit weekeinde had kunnen zijn.

Jaap de Groot schrijft wekelijks een column over sport in Het Parool.

Reageren? j.degroot@parool.nl.