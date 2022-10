Het is pijnlijk om Rusland te zien veranderen in een land met een moorddadig schrikbewind

Als ik de slaap niet kan vatten – en dat gebeurt steeds vaker – maak ik in mijn hoofd een virtuele toer door ons huis in Moskou.

De hal, met rechts het schilderij van een meisje met haar rode pionierssjaal, de keuken met op een kast de collectie porseleinen beeldjes en de tekening van onze poes, die een van de zonen maakte, de trap met foto’s van verjaardagen en etentjes, de overloop waar alle bekers zijn uitgestald van voetbaltoernooien.

Wij zijn nu acht maanden weg uit Moskou. Onze huisbewaarder Oleg en hulp Adelja houden het huis in Zjoekovka, ons dorp vlak buiten Moskou, in tiptop conditie. Er wordt geschilderd, de cv krijgt een beurt, de tuin wordt winterklaar gemaakt. En de vraag dringt zich op: waarom? Los van de kosten: hoe raar is het om een huis aan te houden waar we misschien wel nooit zullen terugkeren – en zeker de komende jaren niet?

Ik vermijd het liefst het onderwerp. Het is te pijnlijk om het Rusland waar ik zoveel van hield te zien veranderen in een land met een moorddadig schrikbewind. Mijn vrouw Ellen is anders. Zij is helemaal klaar met de Russen. “Lafbekken zijn het,” zegt ze, teleurgesteld als ze is over het weinige openlijke verzet tegen de oorlog, over vrienden en collega’s die weliswaar tegen de oorlog zijn, maar die oren en ogen sluiten. ‘Het is de enige manier om te overleven,’ zeggen ze.

‘Leken Russische mannen maar meer op Iraanse vrouwen,’ gonst het op Twitter. In Berlijn gingen tienduizenden Iraniërs de straat op om steun te betuigen aan het verzet. ‘Waarom hoor ik niks van de Russische diaspora,’ zegt Ellen, ‘waarom blokkeren die de Russische ambassades niet of bezetten ze kantoren van Gazprom? Als er al wordt gedemonstreerd door Russen, zijn het vaak nog pro-Poetintypes ook!’

Ik probeer het te nuanceren. ‘Meer dan vijftienduizend Russen zijn tijdens antioorlogsprotesten gearresteerd. Je kunt niet zeggen dat iedereen zijn mond houdt. Maar wie iets zegt, wordt meteen opgepakt. Protesten komen altijd in golven. De ayatollahs in Iran zijn al ruim veertig jaar aan de macht. Er is daar al zoveel gedemonstreerd, maar toch zitten die nog in het zadel. Betekent het dat de Iraniërs laf zijn?’

Sinds het begin van de oorlog zijn 3,8 miljoen Russen hun land ontvlucht. Dat zijn officiële cijfers. Tel daar de 5 miljoen bij die de benen namen sinds Poetin in 2000 aan de macht kwam – en je komt op 8,8 miljoen. Allemaal Russen die het niet meer zagen zitten in eigen land en met hun voeten stemden. Dat is ook een vorm van protest.

Ellen en ik komen er nog niet uit. Huisbewaarder Oleg belt dat het koffiezetapparaat stuk is. “Koop maar een nieuwe,” zeg ik.

Derk Sauer is uitgever van The Moscow Times en columnist bij Het Parool. Hij is ook ­oprichter van de Russische krant Vedomosti en oud-uitgever van RBK Gazeta.