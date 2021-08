Gisterenavond sprak ik de Echte Amsterdammer. Een samenvatting.

(…) Dikke Leo liet geboren Harskampers onderduiken. Die worstelden met innerlijke strijdproblemen van zichzelf en waren naar Amsterdam komen lopen. Ze pasten niet eens achter de boekenkast, zo volgevreten kwamen ze aan. Maar goed, hij dus vragen waarom ze moesten onderduiken. Dit en dat, zus en zo, bleken ze tijdens het masturberen niet aan geschilde aardappels te hebben gedacht.

Dat is een regel daar. ‘Boerenzaad dat niet in een christelijk vrouwenlichaam wordt geplengd mag alleen uit het eigen geslacht worden geëjaculeerd als je aan kruimige aardappels denkt.’

Ik had geen idee waar ze het over hadden. Ejaculeren, dat klonk als heel hard varen in een motorboot. Maar daar wil ik die mensen helemaal niet op beoordelen.

Als je wilt onderduiken bij Mokum Kees of Hete Wim, dan stellen wij geen vragen. Die Harskampers zullen daar wel een reden voor hebben, anders loop je niet zo’n roteind naar Amsterdam

Als jij elke ochtend in Harskamp wakker wordt, wat zou jij dan doen? Dan vlucht je toch ook? Als jij kunt kiezen: elke zondag moeten luisteren naar iemand die midden in een kerk, met een onderbroek vol vislucht, staat te lulbabbelen dat je trots moet zijn op de plek waar je uit je moeders muts bent gevallen óf een vrij leven tussen Echte Amsterdammers, dan weet je het toch wel?

Voorbeeld. Lange Rinus en Leipe Theo gaan elke zondag met zijn tweeën op de Magere Brug staan en lazeren dan 20 liter koude erwtensoep in een rondvaartboot, maar dat heeft niks te maken met dat die mensen van een andere plek komen, het gaat meer om het idee. Om de lol. Dat je ’s avonds in bed ligt en dat je weet dat een Italiaan op zijn hotelkamer de stukken rookworst uit zijn haar staat te wassen.

Dat mis ik nu een beetje in Harskamp. Humor. Het is meteen weer allemaal zo zwaar, met Auschwitz en Joden en stinkende buitenlanders. Als er iemand uit Harskamp hier komt onderduiken dan zeggen wij toch ook niet: je stinkt naar verbrande varkensstal en je moet eerst je haar in de kleuren van de regenboog laten verven.

Als inwoners uit Harskamp bij mij aankloppen, zijn ze welkom. Ik ben dan juist nieuwsgierig naar hun gebruiken. Als zij op de laatste plaat van Jezus En Zijn Zonen naar de hemel willen jodelen, laat ze! Maar daarna wel een haring van Gekke Willem eten. Voor wat hoort wat, zo eenvoudig is het. Ja toch? Nou dan! Dan begrijpen we elkaar toch?

