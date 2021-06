Het is me soms een raadsel hoe deze stad nog bestáát

Ik kende het slavernijmonument en de grafsteen voor politiehond Albert, maar dat er in een hoekje van het Oosterpark ook een Maria in een Lourdesgrot te vinden was, leerde ik pas toen vandalen er met het beeld vandoor waren gegaan. Allebei onvergeeflijk, want de Maria van het Oosterpark staat er al een kleine honderd jaar, doet niemand kwaad en moet daar dus vooral nog een eeuw rustig in haar grot blijven staan.

Heiligschennis en beeldenstorm behoren in de gemeenteraad tot het takenpakket van de CDA-fractie en raadslid Diederik Boomsma kaartte de kwestie meteen aan. Opmerkelijk: in de seculiere pers vroeg hij nog kalm om opheldering, maar de katholieke Mariabode voerde Boomsma woedend op, nog een bewijs dat we de pluriforme pers echt nodig hebben om het temperament van onze volksvertegenwoordigers goed in kaart te kunnen brengen.

De verwarring werd niet kleiner, toen Peter Jan Margry zich met de ontvoering ging bemoeien. De wetenschapper geldt als een autoriteit op het gebied van religieuze uitingen en kent zijn Maria’s. Volgens Margry nu is de verdwenen vrouwe uit het Oosterpark niet de Maria die in 1858 in Lourdes is verschenen aan Bernadette Soubirous, maar in plaats daarvan Onze-Lieve-Vrouw van de wonderdadige medaille die zich in 1830 in Parijs openbaarde aan Catharina Labouré.

Maria is Maria, hoor ik u denken, maar in kerkelijke en cultuurhistorische kring werkt het zo dus niet. Het komt erop neer dat we in het Oosterpark in een week tijd worden geconfronteerd met een geval van heiligschennis, beeldenstorm én persoonsverwisseling. Je kunt de Maria uit Parijs namelijk niet zomaar ergens in een grot plaatsen, net zo min als je de Maria uit Lourdes alleen kunt achterlaten in de Franse hoofdstad. Dat doe je niet.

Het is een raadsel hoe de Maria uit Parijs in de grot in het Oosterpark is beland. Margry houdt er rekening mee dat het beeld eerder is ontvreemd of vernield, en dat de reparateur van dienst toen gewoon een nieuwe Maria heeft besteld zonder zich te verdiepen in haar vele verschijningsvormen. Waarschijnlijk gebeurde dat na de jaren zestig, toen met de Zusters van Liefde het roomse leven verdween uit het Sint Elisabeth Gesticht met de Lourdesgrot in de tuin.

Het levert wel een dilemma op: welke Maria halen we nu terug? De originele uit Lourdes of heeft de Maria van Parijs na al die jaren recht op huurbescherming? Allebei kan ook niet. Ik pleit voor een commissie van deskundigen met in elk geval Peter Jan Margry en, kalm of woedend, Diederik Boomsma in de gelederen. En als die commissie toch aan het werk gaat: er is ook nog steeds grote twijfel of de beeltenis in het park van politiehond Albert wel een Tervuerense herder is.

Echt, het is me soms een raadsel hoe deze stad nog bestáát.

Patrick Meershoek is verslaggever van Het Parool en schrijft elke woensdag een column. Lees alle columns hier terug.

Reageren? patrick@parool.nl.