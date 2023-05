Het is in mijn ogen misplaatster om Zelensky de rug toe te keren

Op deze Dodenherdenking is Zelensky in Den Haag en herdenkt hij ook de doden die zijn omgekomen in de Tweede Wereldoorlog.

Herdenken wij zijn doden en de oorlogsgevallenen die aanstaande zijn?

Ofschoon ik vind dat 4 mei alleen over de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging dient te gaan, ontkom je er niet aan om aan de vooravond van een tegenoffensief je gedachten te laten rusten bij de Oekraïense soldaten. Jonge jongens en meisjes, studies gedaan, kinderen gemaakt, de muzen gediend die gaan sterven om een krankzinnig Russisch idee.

Het is misschien incorrect Nederlands maar ik heb steeds het idee dat ik vandaag ’de toekomst herdenk’. Ook als Zelensky niet naar Nederland was gekomen, had ik aan Oekraïne gedacht, want ik denk daar regelmatig aan, en met angst, want het is een Europese oorlog die ons land zou kunnen treffen, al denkt mijn omgeving dat het zover wel niet zal komen. Maar de als-dan-constructies in mijn grijze kop rijgen zich aaneen.

Als de Russen een cyberaanval op de Rotterdamse of Amsterdamse haven uitvoeren zijn we deels geamputeerd, als ze de dijken weten te cybercriminelen dan ademen we geen zuurstof maar water, als er door een vergissing een bom valt, dan moet de Navo ingrijpen, als de oorlog een bevroren conflict wordt, dan is straks mijn kleinzoon oud genoeg om het leger in te moeten, als ChatGPT straks voor de Russen een betere oplossing vindt om de oorlog te beëindigen dan voor de Oekraïners, dan dienen we ons hoofd machteloos te buigen.

Wilders (PVV) en Van der Plas (BBB) vonden het ‘misplaatst’ dat een bedreigde Jood – die zijn familie in de Holocaust heeft verloren en op wiens hoofd een fascistisch regime een prijs heeft gezet – de Eerste en Tweede Kamer bezocht, en weigerden Zelensky de hand te schudden. Dat is de verkitsching van het moralisme, een ogenschijnlijk net standpunt dat ze bij de Action tegen een afbraakprijs hebben aangeschaft waarvoor Poetin ze straks een blikken medaille uitreikt. Jammer.

De gebeurtenissen in de wereld hebben weinig respect voor onze symbolen. We herdenken niet alleen de gevallenen, maar we willen dat daar een waarschuwing vanuit gaat. Het bekende: dit nooit weer! Dan kan je wel zeuren dat het misplaatst is dat Zelensky op 4 mei onze democratische instituten bezoekt, het is in mijn ogen misplaatster om de president van een land dat zich midden in de bloederigste oorlog bevindt van na de Tweede Wereldoorlog en die onze hulp komt vragen, de rug toe te keren.

