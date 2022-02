Het is Halsema persoonlijk geweest die haar vriend Lennart Booij dit baantje heeft aangereikt

De Amsterdamse Partij van de Arbeid zou eens wat moediger, mondiger en meedogenlozer moeten zijn.

Gisteren stond ik in de boekhandel en zag ik het boek Rood in Wassenaar van Marjolein Moorman van de PvdA. Zou ik het kopen? Ze maakt hier naam als wethouder Onderwijs. In de documentaireserie Klassen speelt ze een grote rol; zo zou de PvdA moeten zijn, dacht ik.

Maar als wethouder dient ze nu, gezien de affaire-Booij, op te staan tegen burgemeester Femke Halsema. Uit wat ik af en toe oppik uit de wind die uit de Stopera waait, maak ik op dat de verhoudingen binnen het college weliswaar zijn bekoeld, maar dat niemand een stap durft te zetten.

Voor de vergunning om Booij te benoemen als gemeentefeestneus was speciale toestemming vereist. Die werd een dag eerder gegeven dan de aanvraag was ingediend… Die toestemming gold voor negen maanden. Daarna werd een contract gemaakt van twaalf maanden plus nog eens twaalf maanden. Van de uitleg van de burgemeester klopt dus niets.

In een interne notitie wordt die afwijking zo gemotiveerd: ‘Het betreft een zeer bijzondere opdracht nl A’dam 750. Het in gang zetten van de organisatie en inhoud vergt naast inhoudelijke kennis ook een goed netwerk in A’dam. (…) Na een lange zoektocht is dit gelukt. Vandaar de afwijking.’

Een ‘afwijking’ ondertekend door gemeentesecretaris Peter Teesink en de lead buyer, de persoon die bij bedrijven zaken inkoopt voor de gemeente.

Teesink is de hoogste ambtenaar en de rechterhand van Halsema en sinds 2015 de directe baas van alle ambtenaren, dus ook van de lead buyer! Die is dus overruled door Teesink. Hebt u hem door?

Booij werd ondergebracht bij de persoonlijke staf van de burgemeester. Al heel snel ging toen het salaris dat aanvankelijk 90.000 euro was naar 120.000 en vervolgens naar 240.000 euro. De lead buyer wist vermoedelijk dat er op dat moment een verplichte aanbestedingsprocedure op gang gezet had moeten worden, maar niemand kon wat doen. Wie wat zei kon worden verbannen.

Anders gesteld; het is burgemeester Halsema persoonlijk geweest die haar vriend Lennart Booij – die haar had geholpen burgemeester te worden (waarvoor PvdA wethouder Carolien Gehrels destijds keihard en op een dubieuze manier werd gepasseerd) – dit baantje heeft aangereikt.

En nu college?

Van Rutger Groot Wassink hoeven we niets te verwachten. Die is bezig zijn eigen blunders onder het tapijt te vegen en valt geen partijgenoot af.

Ik ben benieuwd wat de PvdA gaat doen.

Moet ik je boek kopen, Marjolein Moorman?

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.