Het is godzijdank bijna zomerstop

Tijdens Ajax-AZ mocht (en moest) ik luisteren naar de commen­taren van een man op de tribunerij achter me. Hij riep onder (veel) meer dat Kenneth Taylor en Steven Bergwijn geen bal raakten en te beroerd waren om te rennen.

Toen wist ik het zeker: het Ajaxseizoen is definitief vastgelopen in de blubber. De mensen zien het niet meer. Ze zijn boos.

Boos op Van der Sar, de directie, het wanbeleid en het baggerseizoen. Boos op de ­teleurstelling zelf en op de ­algehele miserabele klote­toestand. Dat zijn de bomen. In het bos áchter die bomen kon je, als je even rustig keek, juist redelijk goede optredens van Taylor en Bergwijn ontwaren, maar door de bomen het bos zien… Het lukt gewoon niet meer.

De trouwe aanhang is het zat, het emmertje stroomt over en dan spuug je je gal soms richting de verkeerde zondebok. Of gewoon in het gezicht van een voorbijganger. In die sfeer maakt het niet zo veel meer uit wie er goed speelt en wie slecht – en of ze nou wel of niet hun best doen.

Het heeft, zo heb ik gemerkt, ook niet zo veel zin meer om mensen die roepen dat het huidige Ajax het slechtste Ajax ooit is uit te leggen dat Wijndal, Bergwijn en Brobbey weliswaar hebben teleurgesteld, maar wel betere voet­ballers zijn dan Oleguer, Yaya Sanogo en Niki Zimling. Of dat een Ajax dat alleen van Rangers wint weliswaar allesbehalve top is, maar nog altijd beter dan een Ajax dat niet van Jablonec en Molde kan winnen, zoals in 2015.

Hou daar rekening mee, de komende weken: een Ajacied die klaagt over Ajax is niet op zoek naar een inhoudelijk gesprek over voetbal. Hij zoekt vooral bevestiging. Mompel maar dat hij gelijk heeft en dat het godzijdank bijna zomerstop is, of iets van die strekking, dat is het beste.

