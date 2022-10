‘Het is gedaan met me,’ zei mijn vader nogal nuchter

Hij lag aan de bedpapegaai te trekken toen we binnenkwamen.

De huisarts was er, en ook een zuster.

Hij zag er verschrikkelijk uit in zijn ziekenhuisbed dat in de huiskamer voor het raam stond. Rode bloeduitstortingen in zijn gezicht, paarse handen. Onder een deken stak een grijze voet uit.

Mijn broze vader.

“Hij heeft net een morfinespuit gehad,” zei mijn moeder.

We zagen mijn vader wegzakken in de kussens.

De huisarts had het over slaapmiddel dat samen met de morfine toegediend kon worden, waardoor mijn vader langzaam weg zou glijden.

“Maar dat wil hij nog niet,” zei ze.

“Vanochtend zei hij dat hij dood wilde,” zei mijn moeder.

De huisarts keek naar mijn vader.

“Hij is een vechter, dat heb ik inmiddels wel gezien.”

De zuster vertrok. “Ik kom woensdag weer, want morgen moet ik naar de markt.”

Mijn vader grimaste.

De huisarts vertelde dat er later in de week iemand langs zou komen om over palliatieve sedatie te praten. Voor het geval mijn vader snel achteruit zou gaan.

Toen het gesprek op ontlasting en katheters en luierbroekjes kwam, deed ik niet of ik het niet hoorde en ging ik ook niet in de tuin een luchtje scheppen. Dit hoorde er ook bij.

Toen de huisarts naar een andere patiënt moest, kreeg mijn vader weer praatjes. Hij had zin in gerookte zalm. De vorige keer was het zoute haring, nu ging hij voor luxe.

Hoe hij zich nu voelde.

“Ik ben een junkie,” zei hij. “Die morfine voelt heerlijk.”

Na even doorvragen: “Vanochtend had ik zo’n pijn in mijn rug en in mijn benen. Er zat vannacht opeens een rode bol zo groot als een tennisbal op mijn been. Vuurrood. Dat was de hel, zo erg had ik het nog niet gevoeld. Toen wilde ik echt niet meer.”

Hij greep de papegaai en trok zichzelf een beetje omhoog.

“Marie, laat ze de foto’s van die blaar maar zien. Ze staan op het kleine fototoestel.”

“Waar ligt dat dan?” zei mijn moeder, langzaam uit haar stoel overeind komend.

“In de kast,” zei mijn vader met opvallend gebiedende stem. “Eerste laatje aan je linkerhand.”

Ik moest aan Louis van Gaal denken.

We bekeken de foto op het kleine fototoestel. Het zag er bizar uit, een soort glanzendrode paddenstoel die uit het been was gegroeid.

“We hebben vannacht twee uur op de dokter gewacht,” zei mijn moeder. “We wisten niet wat het was. Gisteren begonnen zijn benen al te lekken. Maar het bleek maar een blaar te zijn. Gewoon laten zitten zei de dokter. Moet vanzelf overgaan.”

“Het is gedaan met me,” zei mijn vader nogal nuchter. Een acteur zou het moeten hebben overgedaan wegens te weinig dramatiek in zijn stem.

Ik zag onder de stoel naast het bed zijn sloffen staan. En op tafel lagen nog het puzzelboekje en de pen waar ik hem nog niet zo lang geleden mee bezig had gezien.

Ik maakte er zo onopvallend mogelijk foto’s van. En ook van mijn vader.

Zou hij de sloffen nog een keer aanschieten, zou hij nog zin in een puzzel krijgen?

Maar wat me het meest ontroerde, was de stapel keurig opgevouwen rode boerenzakdoeken in een vakje van de kast vlak achter het hoofd van mijn vader. Hoeveel zou het er daarvan in zijn leven versleten hebben. Hij had altijd zo’n lap in zijn zak zitten.

Vlak voor we weer vertrokken – de huisarts kon geen indicatie geven over hoe en wat – gooide ik een luierbroekje van mijn vader buiten in de grijze afvalbak.

Het voelde warm aan.

