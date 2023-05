Het is een van de grootste mysteries van deze oorlog: de woede blijft uit in Rusland

Nina Boedarina uit Volgograd ontving deze week de onderscheiding ‘Onderwijzer van Rusland’. Vijf van haar leerlingen zijn sinds het begin van de oorlog gesneuveld. “Dat doet natuurlijk pijn,” zei Boedarina in haar dankwoord bij een plechtigheid in het Kremlin in Poetins aanwezigheid. “Maar,” voegde ze eraan toe, “de jongens hebben mij zo trots gemaakt. Veel van mijn leerlingen verdedigen nu het Moederland in de speciale militaire operatie. De rest van mijn leven zal ik me als onderwijzer, mentor en vriend inzetten, opdat deze generatie het Moederland kan dienen.”

Valentina Melnikova van het Comité van Soldatenmoeders sprak, ook deze week, haar verbazing erover uit hoe weinig Russische moeders protesteren tegen de zinloze slachting van hun zonen.

Het Comité is al decennia actief – onder andere bij de oorlogen in Tsjetsjenië – en heeft zestig afdelingen in heel Rusland. “Dit is het eerste conflict waarbij moeders zich niet bij ons melden,” aldus Valentina. “Ze vinden alles goed. Ze geven hun zonen weg aan het leger en zeggen dat mocht er iets ergs gebeuren ze nog een zoon over hebben.”

Het is een van de grootste mysteries van deze oorlog. Naar schatting 200.000 Russische soldaten lieten inmiddels het leven. Dat is een verbijsterend aantal in vergelijking met de 15.000 Russen die in tien jaar oorlog in Afghanistan sneuvelden en 5000 in Tsjetsjenië. Door heel Rusland breiden begraafplaatsen uit. Op sociale media duiken regelmatig filmpjes op van moeders die zich beklagen over het gebrek aan uitrusting en training van hun jongens. Maar de eerste video waarin moeders eisen dat de oorlog en de zinloze slachting stoppen, moet nog verschijnen.

In het begin van de oorlog probeerde het Kremlin het aantal doden te verdoezelen. Lichamen werden in het holst van de nacht naar Rusland teruggebracht. Veel lijken van gesneuvelde Russische soldaten werden bewust achtergelaten. Het Kremlin gaf geen cijfers of veel te lage. Poetin was beducht voor de woede van soldatenmoeders. Westerse analisten zagen daar ook de achilleshiel voor de Russische autoriteiten.

Maar de woede bleef uit. Sterker: met elke gesneuvelde soldaat nam de steun voor de oorlog toe. Met nadrukkelijke steun van de orthodoxe kerk is Rusland nu in de ban van een dodencultuur. Niets mooiers dan je zoon te offeren voor de heilige oorlog van het Moederland tegen de invasie van het verdorven Westen, is de boodschap die dag en nacht op de bevolking wordt afgevuurd.

De kisten komen nu in het volle daglicht terug. En Poetin staat tijdens de plechtigheid in het Kremlin te glimmen wanneer een schooljuf uit Volgograd – gestoken in haar beste plunje en een geblondeerd kapsel – vertelt hoe trots ze is dat ‘haar jongens’ op het slagveld zijn omgekomen.

Derk Sauer is uitgever van The Moscow Times en columnist bij Het Parool. Hij is ook ­oprichter van de Russische krant Vedomosti en oud-uitgever van RBK Gazeta.