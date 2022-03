Het is een natuurwet: als Ajax moet strijden tegen de klok, wint de klok

Elke supportersschare heeft eigen angstdromen. Die van de Ajaxaanhang spelen zich af in de slotkwartieren van stroperige wedstrijden, waarin Ajax op jacht moet naar een laat doelpunt tegen een tegenstander die zich in de wedstrijd heeft vastgebeten, met een keeper die elke minuut twee centimeter groter wordt.

Dat broodnodige doelpunt komt nooit. Als Ajax moet strijden tegen de klok, wint de klok. De laatste jaren leidde dat tot Europese trauma’s tegen bijvoorbeeld Valencia, Atalanta en Getafe, maar dit seizoen doet de natuurwet zich vooral in de eredivisie gelden: óf 5-0 óf puntverlies, tussen die twee uitersten lijkt nog minder ruimte te zitten dan normaal.

Het naderende hangen en wurgen; trouwe Ajacieden weten hoe het voelt, hoe het smaakt, hoe het ruikt, hoe je het kunt zien op de fronsende smoelen van je maten. De smaak van stress, muf en droog, omdat niemand nog nieuw bier haalt.

Het begint met de verzuchting dat het weliswaar niet lekker loopt, maar dat er gelukkig nog voldoende tijd is, ergens rond de zestigste minuut. Tien minuten later volgt een gemompeld ‘als het maar niet op het laatste kwartier aankomt’.

Dan komen de wissels, want je mot wat: voorwaartse impulsen vanaf de reservebank, die vaak de toch al wankele balans verstoren en de aanvalsgolven juist lijken te breken. Frequente figurant in deze fase: de pinchhitter die niets bijdraagt, dikwijls Danilo geheten. Lange halen dan maar, in de slotminuten. Dan is het eigenlijk al foute boel. Ajax blinkt uit in stormlopen die geen stormlopen willen worden.

Strafschop! Geel wegens een schwalbe? Een onverbiddelijk ‘neen’ van de VAR? Mist Tadic voor de derde keer? Nee, nee en nee. Vreugde alsof niet RKC Waalwijk maar Manchester City is geklopt. Eindelijk eens dat kwartje de goede kant op.

Vriendschap is opgelucht napraten in het trappenhuis en je dan precies tegelijk afvragen: hoe zou het eigenlijk met Klaas-Jan Huntelaar gaan?

Menno Pot is popjournalist, voetbalschrijver en Ajacied. Hij presenteert de wekelijkse Ajaxpodcast Branie op maandag en schrijft elke week een column over de club. Lees ze hier terug.

