Het is een gekke wereld sinds jij er niet meer bent

“Hoi pap.”



“Hoi Tascha.”



“Hoe gaat het?”



“Redelijk, het is vandaag zonnig boven de wolken. Zeg, waarom zijn de straten daarbeneden zo leeg?”



“Hoezo, waarom zijn de straten leeg? Jij weet toch alles?”



“Dat is een misverstand. Jullie levenden zeggen dat alleen om het idee te hebben dat wij dichtbij zijn.”

“O, dus je weet niets over corona?”

“Dat Mexicaanse biermerk?”

“Uhm nee, de pandemie?!”

“Een pandemie?”

“Ja, daar hebben we alweer ­bijna een jaar last van hier op aarde.”

“Zoiets als de Spaanse griep?”

“Ja zoiets, maar dan de millennium versie.”

“Klink best cool”

“Nou pap, nee cool zou ik het niet noemen. We zitten in een lockdown. Eerst in een intelligente en nu in een gewone.”

“Een lockdown?”

“We mogen zo min mogelijk naar buiten. De horeca is dicht, de concertzalen, theaters, de scholen, en zelfs de ‘niet-essen­tiële’ winkels.”

“Dus je kunt niet funshoppen?”

“Nee.”

“Lijkt me een ramp voor een shopverslaafde als jij.”

“Dat is nog het minste. Je mag mensen niet meer aanraken. Ik heb mama al maanden niet meer geknuffeld”.

“Jezus. En de cafés en restaurants zijn dicht, zei je?”

“Zeker. Eerst van maart tot juni en nu alweer sinds oktober.”

“Wat saaaaaaai. Ik zou me doodvervelen.”

“Je bent al dood, pap.”

“O ja. Nou, niets voor mij.”

“Nee. We dragen ook verplicht mondkapjes. Die zou jij vast steeds vergeten en daar aan de lopende band boetes voor krijgen.”

“Hihi, dat denk ik ook. Maar Tascha, is het echt zo erg?”

“Ja pap, er zijn al 14.000 mensen aan overleden in Nederland en 2,2 miljoen wereldwijd.”

“Aha, ik dacht al, het is erg druk hier de laatste tijd.”

“Tja.”

“Zeg, houden de mensen zich nog een beetje aan de woorden die ik uitsprak in mijn allerlaatste podcast?”

“Wees mild tegen elkaar, bedoel je?”

“Ja.”

“Hm, in het begin waren mensen wel solidair, maar toen kwam Willem Engel met zijn groep Viruswaanzin, die later toch Viruswaarheid ging heten.”

“Wat voor engel?”

“Willem Engel. Dat is een dansleraar die nu grote demonstraties organiseert tegen de coronamaatregelen. Daar komen mensen op af die leuzen scanderen als: ‘stop de vacci-nazi’s’. Ze geloven niet in corona en ook niet in vaccinaties. En sinds de avondklok is inge..”

“De avondklok? Is het oorlog of zo?”

“Soms voelt dat wel zo. Vorige week is er een avondklok ingevoerd. Daarna waren er overal rellen. Van Amsterdam tot Eindhoven. Er werden winkels geplunderd en alles.”

“Jezus.”

“Het is een gekke wereld geworden sinds jij er niet meer bent, pap”.

“Zo klinkt het wel.”

“Misschien moet je de laatste woorden uit je werkzame leven toch nog een keer herhalen, je weet maar nooit wie ze hoort.”

“Wees mild tegen elkaar?”

“Ja pap, die woorden. We hebben ze harder nodig dan ooit.”

Natascha van Weezel (34) is journalist. Elke maandag schrijft ze een column voor Het Parool.

Reageren? natascha@parool.nl.