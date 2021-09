Het is een ernstige zaak, de viering van 750 jaar Amsterdam

We hebben nog even te gaan, maar in bestuurlijke en ambtelijke kring wordt al druk nagedacht over de viering in 2025 van het 750-jarig bestaan van Amsterdam. Dan gaat het niet over wie voor de hapjes zorgt en wie voor de muziek, maar over ernstige zaken als de organisatie, het strategisch beleidsplan en de thema’s van wat een onvergetelijk feest voor alle Amsterdammers moet worden.

Onlangs werden in de gemeenteraad bijvoorbeeld de profielen vastgesteld van de mensen die de organiserende stichting van advies gaan dienen. Dat moet wat de raad betreft een gemengd boeket van deskundigen worden met, heel eigentijds, speciale aandacht voor onder meer de culturele achtergrond, de levensovertuiging, de genderidentiteit, de eventuele beperkingen en de leeftijd van de adviseurs.

Inclusief is het nieuwe exclusief. Daar is niets mis mee, maar het maakt wel duidelijk dat de organisatie van het feest voor de jarige stad toch ook een politieke component heeft. Dat roept meteen weer de vraag op bij welke politieke stroming de organisatie van een dergelijk evenement in beste handen is. Een stad besturen is één ding, maar wie organiseert het beste feest voor de jubilerende stad?

Het werkt in het voordeel van de rechtse partijen dat zij een zekere zorgeloosheid aan zich hebben kleven. De boel de boel laten is de essentie van elk goed feest. We zullen het nooit weten, maar een kneiterrechts college had waarschijnlijk het beschikbare budget van twaalf miljoen euro overgemaakt naar oud-wethouder en gediplomeerd feestbeest Frits Huffnagel met de opdracht er iets leuks van te maken. (“Denk wel aan de bonnetjes, Frits.”)

Het zittende stadsbestuur neemt de zaken serieus, ook wat de inhoud betreft. Zo moet het jubileum onder meer in het teken komen te staan van Amsterdam als vrijhaven voor internationale denkers met een afwijkende opvatting van de goede soort. Een belangrijk onderwerp, maar met de belangstellenden kun je waarschijnlijk net de grote zaal van De Balie vullen, en dat is inclusief de beveiliging van de sprekers.

Erg gezellig klinkt dat allemaal nog niet, en dat past weer naadloos in het stereotiepe beeld van de gedreven wereldverbeteraar die zelfs in de polonaise, zwaaiend met zijn rechterarm, het niet kan laten om in het oor van de loper voor hem te brullen dat de energie uit wind en zon toch echt te verkiezen valt boven die uit een kerncentrale. Het meisje met de bitterballen krijgt de wind van voren.

Ik ben benieuwd wat het wordt. Het 700-jarig bestaan leverde indertijd het Amsterdam 700 Tournament op, een heerlijk voetbaltoernooi in het Olympisch Stadion met Ajax, Feyenoord, Barcelona en de latere winnaar, RWD Molenbeek. De Bijlmer kreeg zijn Kwakoe Festival, John Kraaijkamp zong Er is een Amsterdammer doodgegaan en het Amsterdam Museum ging open als blijvende herinnering aan het jubileumjaar.

Progressief of behoudend: dat was een oogst waarmee volgens mij ook in 2025 iedereen goed zou kunnen leven.

Patrick Meershoek is verslaggever van Het Parool en schrijft elke woensdag een column. Lees alle columns hier terug.

Reageren? patrick@parool.nl.