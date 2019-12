‘Het is die jongen van 4 die achter in de auto zat. Die is nu 20’

“Wat zegt je push­bericht?”



“Drie keer raden.”



“Schietpartij?”



“Klopt.”



“Afrekening onderwereld?”

“Ja, tuurlijk.”

“Weten ze al wie?”

“Ja… Rachid Kotar. 39 jaar.”

“O…”

“Een kind van vier jaar oud zat op de achterbank.”

“Tja… Kan je straks een leger therapeuten op afsturen.”

“We kunnen ons er druk over maken, maar dat heeft geen zin.”

“Nee… Liquideren is een ongeneeslijke ziekte, mijnheer de rechter.”

“Ja, mijn cliënt is geestelijk ziek, mijnheer de rechter.”

“Hij is door anderen onder druk gezet, mijnheer de rechter. Hij heeft geen besef van wat hij heeft gedaan.”

“Ze hebben misbruik van hem gemaakt, mijnheer de rechter. Hij was een speelbal. Het is eigenlijk een doodgoeie jongen.”

“Ja, dood goed…”

“Hij zegt niks op het proces.”

“Hij is zijn geheugen kwijt.”

“O wacht, daar komt zijn advocaat aan in een Jaguar.”

“Ja, die verdedigt hem uit roeping, zei hij in een talkshow.”

“Uit roeping? De roeping van een advocaat is het vrij krijgen van de grootste schurk om vervolgens de rijkste schoft te mogen verdedigen. Lees voor roeping verdienmodel.”

“Ja, hij zei in die talkshow dus dat zijn cliënt onschuldig is. Hij vindt het bewijs flinterdun.”

“Maar het moordwapen had de daders vingerafdrukken.”

“Dat was hem door een onbekende in handen gedrukt.”

“Zijn dna zat op het slachtoffer.”

“Hij ontkent ook niet dat hij het slachtoffer die dag had gezien. Hij was verkouden en heeft toen geniest. Zo is dat dna op het slachtoffer gekomen.”

“O kijk, daar loopt de dader, hij is vrij.”

“Ja, hij loopt naar die SUV.”

“Hij is goedgehumeurd. Waar rijdt hij heen?”

“Naar die pubers daar verderop.”

“Pubers? Dat zijn verslaafden…”

“Kijk, hij verkoopt ze spul.”

“Zie je dat? De dealer zwaait naar zijn advocaat die langsrijdt.”

“Ja, die is op weg naar weer een talkshow.”

“En die dealer verkoopt maar… Maar kijk eens? Eén van die jongens wil zijn spul niet.”

“Het is die jongen van vier die destijds achterin in de auto zat. Die is nu twintig.”

“Verdomd, ik zie het.”

“Hij houdt de dealer onder schot, de moordenaar van zijn vader.”

“Kijk, hij schiet hem neer.”

“Klopt, ik krijg net een pushbericht dat er weer een liquidatie heeft plaatsgevonden.”

“En de dader is die jongen?”

“Niet volgens zijn advocaat.”

“Wie is zijn advocaat?”

“De oude advocaat van die neergeschoten dealer.”

“Komt hij vrij, denk je?”

“Volgens zijn consigliere wel.”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.