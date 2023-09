Het is de stilte, de verdomde vredige stilte in huis die op de soldaat drukt

Soldaat komt thuis, is uitgeput en kijkt in de box. Hij pakt z’n zoon, knuffelt hem en veegt z’n opwellende tranen af aan het luierbroekje.

“Wat is er?” vraagt z’n vrouw.

“Hij is zo gegroeid.”

“Ja, je was zes maanden weg.”

Hij knikt. Maar er is een andere reden dat hij tranen in zijn ogen krijgt. Hij moet over een tijdje weer terug naar het front, dat wil hij ook, maar hij weet ook hoe dicht hij bij de dood is geweest. Een kogel heeft hem op een paar centimeter na gemist. En een aanval van een drone heeft zes van z’n kameraden gedood en door een wonder is er niets met hem gebeurd.

Maar wat dat wonder precies was, weet hij niet. Is al zijn geluk niet opgebruikt nu? Hoe zal het straks gaan? En dat niet alleen: als hij blijft leven, zal het straks dan niet slecht gaan met zijn zoon? Zijn geboorte was al niet zo makkelijk.

Het zijn rare gedachten die hij heeft, dat weet hij, maar hij heeft ze nu eenmaal.

“Je kijkt nog steeds sip,” zegt z’n vrouw.

“Moe.”

“Wat is hij lief hè,” zegt ze. Het kind zit nu op haar schoot en kijkt verbaasd naar z’n vader.

“Hij is schattig.”

“Wil jij hem niet even op schoot?”

“Nee, dat hoeft niet.”

Hij snapt zichzelf niet. Zodra hij iets ziet dat hem zou moeten vervullen met geluk − de ontmoeting met zijn vrouw en zijn moeder en het zien van zijn zoon − overvalt hem een verdriet dat hem pijn doet en waarvoor hij zijn best moet doen om het te verbergen.

“Ga je nog mee naar de kerk straks?” vraagt zijn vrouw.

“Jawel,” zegt hij.

“Je bent zo stil.”

“Ja, ik ben overdonderd.”

“Ja, hij groeit goed.”

Het is de stilte, de verdomde vredige stilte in huis die op hem drukt. Z’n verdriet zit tegen woede aan, zonder dat hij precies kan omschrijven waarover of op wie hij woedend is. Is het wel woede? Het is ook onrechtvaardigheid, machteloosheid. Dat moet allemaal verborgen worden.

Z’n vrouw legt hun zoon weer in de box en gaat zich even verkleden.

“Trek je ook iets nets aan?” vraagt ze aan haar man.

“Ja.”

Hij gaat eerst naar de wc en hoort zijn zoon huilen.

“Huil maar. Schreeuw maar harder, jongen. Doe het voor mij. Nog luider! Nog luider!”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees alle columns van Theodor Holman terug.

Reageren? t.holman@parool.nl.