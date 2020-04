Het coronavirus levert altijd een slecht verhaal op. Je leeft, maakt plannen, dan komt het coronavirus en je bent dood. Zelfs als je oud bent en tot de risicogroepen behoort, rest je niets anders dan te leven met een veroordeling tot doodsangst. Dat is ook een slecht plot.

De liefde heeft het nu ’t zwaarst.

Een mens moet liefhebben. Dat brengt al veel risico’s met zich mee. Hoe groter de liefde, hoe meer je bereid bent om risico’s op besmetting te nemen. Nu is het zo dat het lijkt of het virus dit weet: jongeren lijden minder onder het virus dan ouderen. Je zou het besmettingsrisico kunnen nemen om samen te zijn teneinde je liefdeskansen te vergroten, en dat doen jongeren ook, want wat is belangrijker in ons bestaan dan de liefde.

Het duivelse is dat die jongeren ouderen kunnen besmetten die er wél ernstig onder kunnen lijden.

Kan dat die jongeren iets schelen? Nee, die willen tussen de lakens. Die willen hun verlangens inlossen. Niks is zo sterk als de seksuele drift.

In verpleeghuizen maait het coronavirus alles neer.

Alles wat weerloos is, heeft voor corona geen waarde. Hij is Het Kwaad, de vijand; hij is een soldaat, een moordenaar die geen mens is, zelfs geen levend organisme – en toch leeft hij. Een paradox met dodelijke afloop; hij weet binnen te dringen, verstikt ons en vermeerdert zich. Een minuscuul Draculaatje met miljoenen tanden.

In Frontberichten, op het ogenblik het mooiste programma op de Nederlandse televisie, strijdt medisch en ander personeel tegen het virus om levens te redden.

Strijden is een goed woord.

De strijders moeten onmiddellijk reageren op een vijand die ook hun dood op het oog heeft. Ze kunnen niet anders. Morele dilemma’s komen ze mettertijd wel tegen; je ziet ze vechten om juist niet terecht te komen in gevechten waarin ze het coronavirus moeten laten winnen. Strijd is noodzakelijk. Je kunt niet anders.

Het is die strijd die hun leven zin geeft. Het is de enige manier om dat virus te verslaan. We moeten oorlog voeren: de wereld tegen corona. Het is de intelligentie van allen tegen zijn domme kracht.

Dat is ook het angstige. Intelligentie wint niet altijd. En toch: de mens moet strijden. Ook de jeugd. Je kunt het virus niet bedonderen of vrede met hem sluiten. De mens zal moeten vechten om weer lief te hebben.

