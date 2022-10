Het intimideren van journalisten door Forum is niets nieuws

Het zal vrijwel niemand zijn ontgaan: vorige week postte Forum voor Democratie een filmpje van Kamerlid Gideon van Meijeren op sociale media. De titel luidde ‘Rioolratten ontmaskerd’. Van Meijeren ging verhaal halen bij parlementair journalist Merel Ek, die volgens hem iets moest rectificeren. Hij deed dit met draaiende camera’s. Zij gaf aan hier niet van gediend te zijn. Toch bleef hij stiekem geluid opnemen.

Politici buitelden over elkaar heen om hun afschuw uit te spreken. Enkele voorbeelden. Rutte: “FvD heeft vandaag een nieuw dieptepunt bereikt. In een democratie moeten journalisten hun werk kunnen doen zonder in diskrediet te worden gebracht.” Hoeksta: “Daar gaan we weer. Dat dacht ik bij het lezen van het nieuws vandaag. Waar een minister vorige week nog werd uitgemaakt voor ‘gestoorde gek’, werd een journalist nu uitgemaakt voor ‘rioolrat’. Dieptepunt na dieptepunt volgen elkaar op. De democratie raakt alsmaar meer vergiftigd”.

Het is ontzettend fijn dat politici zich hierover uitspreken. Ik ben het volstrekt eens met Rutte en Hoekstra. Als samenleving bewandelen we een gevaarlijk pad wanneer volksvertegenwoordigers journalisten vogelvrij verklaren. Zodra een FvD’er je zwartmaakt, krijg je daar geheid last van. In sommige gevallen leidt dat zelfs tot bedreigingen.

Helaas weet ik daar zelf alles van. En ik ben niet de enige. Daarom geven bovenstaande reacties me een dubbel gevoel. Super dat men het opmerkt en er een grens getrokken wordt. Maar is die grens niet al lang en breed overschreden? Waar was deze respons toen journalist Chris Aalberts zózeer werd bedreigd dat hij alle persoonlijke gegevens van zijn website moest halen? Wie sprak zich uit toen Nikki Sterkenburg en Eus kapot werden getreiterd door trollenlegers? En waar was de ophef toen het huisadres van Marcel van Roosmalen online werd gegooid?

Het intimideren van journalisten door FvD is niets nieuws. Het speelt al jaren. De partij tracht ‘linkse journalisten’ onschadelijk te maken door hen te ridiculiseren en zogenaamd te ontmaskeren – overigens wordt iedereen die kritiek heeft op de partij ‘links’ genoemd.

Veel van hun kiezers gaan watertandend mee in dit narratief. Ze zullen die ‘linkse hoernalisten van de mainstream media’ weleens een lesje leren. Waarschijnlijk hebben de meeste volgers niet eens door dat het bedreigen van journalisten inderdaad bijdraagt aan het ondermijnen van de democratie. Hun partijleiders helaas des te meer.

Velen hebben die partij jarenlang het voordeel van de twijfel gegeven. Pas nu het de spuigaten uit loopt, lijkt de grens bereikt. Beter laat dan nooit natuurlijk. Ik hoop alleen dat dit geen eenmalige hype is. Merel Ek verdient alle steun, maar het helpt niet genoeg als we nu massaal #JeSuisMerel roepen en daarna weer overgaan tot de orde van de dag. Dit gevaarlijke patroon stopt niet vanzelf. Dus alsjeblieft, blijft het benoemen en blijf opkomen voor bedreigde journalisten. Kijk niet weg.

Natascha van Weezel (1986) is journalist. Elke maandag schrijft ze een column voor Het Parool.

Reageren? natascha@parool.nl.