‘Het ingrijpen van mevrouw Kaag moet gezien worden als een culturele artistieke verrijking’

Ik zal proberen de D66-visie in D66-taal te doen.

“Mijn weldoordachte, eerlijke, opinie over mevrouw Kaag is dat zij helaas, buiten haar schuld wellicht, en misschien ingegeven door een jarenlang verblijf in het buitenland, zich ver verheven voelt boven gewone mensen voor wie zij zich graag inzet omdat zij het ’t beste weet in tegenstelling tot die gewone menswezens, die door de noeste arbeid die zij moeten verzetten en hun geringe scholing niet goed kunnen begrijpen wat politiek is en zich daarmee ook het beste niet kunnen bemoeien. Dat vindt haar partij ook, bestaande uit rechters die moeten oordelen over deze gewone lui en dus uit hoofde van hun beroep weten wat goed en slecht is, en leden van de publieke omroep die die eer­zame werklieden moet opvoeden tot ethisch juiste verschijnselen.

Daarom dat mevrouw Kaag, volkomen terecht (ofschoon we daar niet de nadruk op willen leggen) een documentaire die werd gefinancierd door die aardige maar vaak te rechtse Nederlanders, tijdens verkiezingstijd naar haar hand zette en dusdanig liet veranderen dat zij de weldenkende, hoogstaande, politieke persoonlijkheid toont die zij wil zijn. Journalisten – daar kunnen zij niets aan doen – hebben namelijk weleens de gewoonte – en nogmaals het zij hun vergeven – om bij zo’n integere politica als mevrouw Kaag niet de juiste beelden te kiezen die recht doen aan haar sprankelende intelligente persoonlijkheid en die het belang van alle Nederlanders op het oog heeft.

Het ingrijpen van mevrouw Kaag en haar campagneteam in een documentaire die haar tot onderwerp had, moet dan ook gezien worden als een culturele artistieke verrijking, een moment van educatie voor de betreffende documentairemakers, een geste naar de VPRO en een belangeloze vriendendienst voor de NPO. Ten slotte – maar daar wil zij zich absoluut niet op voorstaan – weet zij het, door haar ervaring, beter dan menig journalist in Nederland.

De commotie die nu over die documentaire is ontstaan, bestaat voornamelijk uit kritiek van die doodgewone mensenkinderen die waarschijnlijk, dat is vrijwel zeker, niet de portee hebben begrepen – en dat mag je ze absoluut niet kwalijk nemen – van wat dat televisieportret in wezen beoogde te zijn: een schets van een leider die Nederland verdient, een leider die niet hypocriet is, maar eerlijk en integer, omdat zij dat is.

En die bezemsteel is niet alleen een goedkoop, milieuvriendelijk vervoermiddel, maar laat ook haar betrokkenheid zien met de hardwerkende Nederlandse huisvrouwen!”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

