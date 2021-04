Ik was eens bij een missverkiezing voor jonge kinderen, iets dat nu een stuk smoezeliger klinkt dan het toen was. De meisjes gingen gekleed als gesuikerde prinsesjes, de moeders en tantes in de zaal huilden tranen met tuiten en een van de kandidaten vertelde tijdens haar presentatie dat haar grote droom wereldvrede was. Ook voor alle dieren, voegde ze er nog royaal aan toe.

Het heeft iets geruststellends, kinderen die zich uitspreken voor een betere wereld. Niemand zit te wachten op een 8-jarige die stralend in haar goeie goed vertelt dat ze voornemens is later de winst uit de handel in semiautomatische wapens en synthetische drugs te gebruiken voor de aankoop van woningen die, eenmaal opgedeeld in piepkleine appartementen, beschikbaar komen voor de verhuur in de vrije sector.

In West wordt niet alleen gesproken over, maar ook gewerkt aan de vrede. Scholieren denken al een paar jaar mee met het stadsdeel over hoe kinderen veilig kunnen spelen en opgroeien in hun buurt. Dat leidde in De Baarsjes onder meer tot de publicatie van een manifest. We respecteren elkaar zoals we zijn, staat daar onder meer in. Andere vuistregels: we houden de buurt netjes en veiligheid en vrijheid voor iedereen.

Daar kan niemand op tegen zijn, al vraag ik me wel af wat er in De Baarsjes in het drinkwater is gedaan om zulke voorbeeldige kinderen te creëren. De punten uit het manifest keren in elk geval niet terug op de wensenlijstjes hier in huis. Ik moet al dreigen met fysiek geweld voor een mailtje naar de grootouders die zo lief zijn geweest wat geld over te maken voor een verjaardag of een goed rapport. De buurt netjes houden, daar zijn ze ook niet echt van.

Kan het zijn dat de juveniele vredesduiven in West in de gewenste vorm zijn geboetseerd door de volwassen begeleiders van het project? Een tipje van de sluier wordt opgelicht in een net verschenen evaluatie. Die concludeert onder meer dat de initiatieven van de deelnemende kinderen te veel op de eigen wensen zijn gericht, en te weinig op het algemeen belang. Het voorstel is om daar de komende jaren mee aan de slag te gaan.

Arme kinderen. Als de plannen doorgaan, worden zij onderworpen aan een door de overheid gesubsidieerde bootcamp in democratisch burgerschap. Zij zullen moeten leren om verschillen te overbruggen en een open houding aan te nemen ten aanzien van mensen die anders zijn. Dat gebeurt door middel van gesprekken op woensdagmiddag over thema’s als sociale media, religie, pesten, voeding en geaardheid.

Het is niet persoonlijk bedoeld, maar ik wens alle volwassen betrokkenen een enkele reis naar de maan toe. En voor de achterblijvers hier op aarde: wereldvrede, ook voor alle dieren.

