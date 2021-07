Het gouden toilet van de mini-Poetins komt niet zomaar in beeld

Een gouden toilet is een ding in Rusland. Eerst was er het gouden toilet van Poetins paleis aan de Zwarte Zee – onthuld in een video van corruptiebestrijder Navalny, die het honderden miljoenen kostende zomerpaleis van de president in beeld bracht.

Tijdens demonstraties tegen Poetins bewind is de gouden wc-borstel inmiddels een krachtig symbool tegen corruptie en geldverspilling.

Deze week dook op sociale media een nieuw gouden toilet op. Dit keer van de lokale politiechef in Stavropol, een provinciestad in het zuiden van Rusland.

De politiechef had kans gezien om – ondanks zijn officieel magere salaris – een eigen paleisje te laten bouwen. Al net zo protserig als Poetins paleis, met als ultieme kitsch ook hier de gouden wc-pot.

Samen met chef Safonov werden nog 35 andere politiemannen opgepakt die nu worden beschuldigd van corruptie bij het uitgeven van licenties voor illegale graantransporten.

Dit keer was het niet Navalny of een onderzoeksjournalist die met de onthulling kwam, maar het Openbaar Ministerie zelf.

Justitie kreeg het bewijs op een presenteerblaadje. De kinderen van de politiechef lieten op Instagram trots beelden van het paleisje circuleren.

In aanloop naar de presidentsverkiezingen in september zien we het steeds vaker; lokale officials die voor draaiende camera’s op heterdaad worden betrapt, vaak met stapels bankbiljetten en koffers vol dure horloges en juwelen.

“Kijk eens,” is de boodschap aan het publiek, “we nemen als overheid het aanpakken van corruptie serieus.”

Maar het zijn steevast kleine vissen die worden gevangen – lagere ambtenaren, politiemensen of politici die niet meer doen dan het imiteren van wat aan de top op veel grotere schaal gebeurt. Mini-Poetins. Je vindt ze overal.

Wie de corruptie aan de top blootlegt moet daarentegen voor het leven vrezen, zoals Navalny, advocaat Magnitski en zoveel moedige Russische journalisten ondervonden.

Het Kremlin houdt de regie over het al dan niet ontmaskeren van corrupte praktijken graag strak in de hand. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat de vuile was over ’s lands topleiders buiten wordt gehangen.

The Moscow Times onthulde deze week dat Rusland de rechten voor de exclusieve internationale verkoop van het Spoetnikvaccin aan een sjeik in Dubai heeft gegund. Met name arme landen in Afrika en Latijns-Amerika staan te springen om Spoetnik.

De Dubaise sjeik verdubbelde wel de verkoopprijs – een klassieke ‘kickbackconstructie’. Hoe treurig dat zelfs op ‘het vaccin voor de wereld’ – zoals Poetin Spoetnik noemde – woekerwinsten worden gemaakt.

In officiële Russische media wordt zo’n onthulling geheel doodgezwegen. De Dubaise sjeik mag zijn activiteiten vrolijk voortzetten. In zijn paleis staat vast ook een gouden toilet.

Derk Sauer is uitgever van The Moscow Times en columnist bij Het Parool. Hij is ook ­oprichter van de Russische krant Vedomosti en oud-uitgever van RBK Gazeta.