Het giftige witte strand in Toscane

Soms hoor je een verhaal of lees je ergens een artikel dat maar rond blijft sluimeren in je gedachten. De reden daarvoor kan zijn dat het iets heel extreems of heel ongeloofwaardigs betreft. Of omdat het raakt aan iets dat dicht bij je staat.

Dit had ik dus, ruim een jaar geleden. Ik was toen net een paar maanden bezig met een kunstproject rondom de uitstoot van Tata Steel. Hele dagen ging ik met magneetjes door Wijk aan Zees duinzand en zo extraheerde ik het zwarte, giftige metaalstof afkomstig van de fabriek.

Het artikel dat mij bereikte, beschreef een situatie die leek op de situatie in de IJmond: ongeveer honderd jaar geleden werd een grote fabriek ergens neergezet waar een hele omgeving ging werken. De fabriek investeerde in de buurt, legde sportvelden aan, bouwde huizen, organiseerde eens een feestje, iedereen blij.

Maar de tijden veranderden en het begon op te vallen dat er wel erg veel mensen ziek werden en dood gingen aan kanker en weet ik wat. Heel lang werd dit afgewend met ‘geen causaal verband’, maar toen bleek uiteindelijk wat iedereen natuurlijk allang wist. Enfin. U kent de riedel en u las over de onweerlegbare resultaten van recente onderzoeken door het RIVM naar de effecten van de uitstoot van onze Tatavrienden.

Het ís natuurlijk naïef te denken dat Tata Steel uniek is in de wereld. Behalve staal wordt ongeveer álles waar wij onze levens mee inrichten gemaakt in grote, gore fabrieken. En dat brengt mij terug bij het artikel dat ik las. Over een strand aan de Toscaanse kust in het dorp Rosignano Solvay, beroemd om haar prachtige witte zand en azuurblauwe water. En daarom zeer geliefd bij toeristen die daar de prachtigste Instagramfoto’s maken. Bijzonder vooral, omdat alle omliggende stranden donkerbruin gekleurd zijn.

U voelt de bui al hangen...

Vorige week vloog ik erheen om de boel te inspecteren. En inderdaad, ik trof een bomvol spierwit strand, afgebakend met een aangelegd duinlandschap. Met in het midden een smal riviertje richting de zee. Aan beide kanten, op zo’n 20 meter afstand van dit riviertje een bord: hier niet zwemmen.

Over het riviertje lag een brug en toen ik daar op stond, zag ik wat het artikel al had beschreven: een enorme fabriek voor chemicaliën. Die haar afval in een melkachtige substantie door deze afgegraven geul zo de zee in liet lopen. Rondom de monding kleurde de zee ondoorzichtig wit. Zo wit, dat het het zand volledig had gebleekt. Wie niet weet wat hier aan de hand is, waant zich op een Caraïbisch eiland.

Of dat afval niet giftig is? Jazeker wel. Kwik, arseen, ammoniak, stikstof en boor overstijgen wettelijke limieten. De sterftecijfers in de omgeving zijn bovengemiddeld.

Maar ja, ’t is wél mooi. En goed voor de werkgelegenheid ook.

