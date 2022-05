Het gemoedelijkste hoekje Nederland: vak J van het AFAS Stadion

Wie als Ajaxsupporter een uitwedstrijd van de club wil bezoeken, heeft twee opties. De eerste is plaatsnemen in het voor Ajaxsupporters gereserveerde bezoekersvak, maar daarvoor moet je een speciale voorrangsuitkaart hebben en meestal verplicht gebruikmaken van georganiseerd supportersvervoer. Het bestand van voorrangsuitkaarthouders is zoiets als de Amsterdamse woningmarkt: als je er eenmaal uitligt, kom je er niet meer tussen.

Optie twee is daarom de enige die mij nog rest: plaatsnemen tussen het thuispubliek, met een toegangskaart die een bevriende kaarthouder van de thuisclub voor je heeft aangeschaft. Dat deed ik zondag in Alkmaar weer eens.

Het is een delicate tak van sport. Het kan om evidente redenen niet in elk stadion en in de stadions waar het wél kan, kan het niet in elk vak. Daar waar het wél kan, geldt een ongeschreven fatsoenscode: je houdt je een beetje in.

Ik heb het talloze malen gedaan, zowel in stadions waar het bijna letterlijk van levensbelang is om niet als Ajacied ontmaskerd te worden als in stadions waar ik het bijna letterlijk van levensbelang achtte om de van angst versteende babyboomers naast me op het hart te drukken dat ze door deze Ajacied niet in elkaar gerost gingen worden.

Toen Brian Brobbey 0-1 maakte, sprongen her en der Ajacieden op, netjes binnen de kaders van voornoemde gedragscode. Ik bleef zitten, maar toonde wel genoeg vreugde om te verraden waar mijn loyaliteit lag.

Mijn achterbuurman legde een hand op mijn schouder. “Het mag wel hoor,” zong hij in zachtmoedig Zaans.

Toen Edson Álvarez in de 86ste minuut pal voor onze neuzen de 2-2 binnenkopte, juichte de Ajaxpopulatie aanzienlijk uitbundiger. Ook dat mocht.

Na afloop, op de trappen, kwam ik mijn achterbuur weer tegen. We schudden elkaar de hand. Mooie pot voetbal. Succes. Als er een prijs bestaat voor gemoedelijkste hoekje Nederland nomineer ik hierbij vak J van het AFAS Stadion.

Menno Pot is popjournalist, voetbalschrijver en Ajacied. Hij presenteert de wekelijkse Ajaxpodcast Branie op maandag en schrijft elke week een column over de club. Lees ze hier terug.

Reageren? m.pot@parool.nl.