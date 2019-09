Ik zat eens met de voormalige Elsevier-Reed-ceo Pierre Vinken en Hans Teeuwen in Bodega Keyzer aan het raam waarlangs het verkeer in de Van Baerlestraat voorbijraasde.

Opeens stond er een bus stil en onmiddellijk herkenden wij de koninklijke familie, die op weg was naar het Concertgebouw.

Pierre noch Hans noch ondergetekende was monarchist. Integendeel.

Enkele jonge koninklijke gasten herkenden Hans Teeuwen en begonnen besmuikt te zwaaien. Alsof het een vergissing betrof en ze zich plotseling Hans’ conference ‘Ga eens bier halen, majesteit!’ herinnerden, staakten ze hun gewapper. Waarop Hans toch beleefd terugzwaaide en zijn bier voor het raam hield en naar Beatrix wees.

Pierre Vinken – toen al tachtig en ooit de rijkste ceo van Nederland, en tevens auteur van enkele antimonarchistische pamfletten – zag ik fier zijn middelvinger opsteken naar het koninklijk gezelschap. Daarop gingen alle majesteitelijke koppen naar rechts, en wilde men ons niet meer zien.

Maar de bus moest nood­zakelijkerwijs stoppen en de koninklijke familieleden moesten uitstappen, want zij zouden door de zijingang van het Concertgebouw geleid worden. Zij stapten dus precies voor onze neus uit en ik zal niet snel vergeten hoe iedereen zijn best deed ons niet te zien, en hoe de veiligheidsagenten steeds moesten kiezen: gaan we voor het raam staan, of volgen we de majesteiten.

Vervolgens ging bij ons het gesprek over het geld en het koningshuis. Daar is altijd, altijd gedonder over. Weet u dat de familie Oranje, behalve zo’n vierhonderd huizen in onze stad, enorme landgoederen, de kroondomeinen bezit die miljarden waard zijn? Voor­vader Willem I had daar goed voor gezorgd. (Lees: Het Oranjekapitaal, over de Oranjes en hun financiën, van Philip Dröge.)

Pierre Vinken zei: “Om de twee, drie jaar zal er altijd gedonder zijn over de Oranjes en hun geld. Ze houden alles geheim en onzichtbaar. Niets wordt zo goed afgedekt als hun kapitaal.”

Willem I wist zijn verliezen al op de staat af te schuiven en de constructie die nu aan het licht komt (ook al beschreven in het boek van Dröge, overigens) lijkt daar ook sterk op. Dertig jaar lang, volgens NRC Handelsblad, kregen de Oranjes ten onrechte vergoedingen voor het onderhoud van de inboedel van vier paleizen. Weer moet Rutte komen uitleggen ‘hoe het precies zit’.

En let u op mijn woorden: in het koninklijke pak van Vorst en Staat zitten vele, vele broek- en vestzakken.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.