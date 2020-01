Het functioneringsgesprek van burgemeester Halsema

Op 5 december, terwijl de rest van Nederland zich opmaakte voor een gezellige pakjesavond, voerden burgemeester Femke Halsema en raadslid Annabel Nanninga van Forum voor Democratie een nogal ongezellig debat over radicalisering.

Nanninga vond dat de burgemeester een zwalkend beleid voerde en dat ze rookgordijnen opwierp. Op een gegeven moment schakelde de fractievoorzitter van FvD door en noemde ze de opmerkingen van Halsema belachelijk. “Ik begrijp niet waar de burgemeester mee bezig is.”

Halsema liet zich evenmin onbetuigd. Ze noemde de inbreng van het raadslid kwalijk en verwerpelijk en voerde het debat op een ijzige toon.

Binnenkort zitten de politieke tegenpolen weer tegenover elkaar. Dan mag Nanninga, namens de raad, het functioneren van de burgemeester bespreken.

“Hoe vindt u zelf dat het gaat?”

Ook Halsema moet eraan geloven, zoals elke Amsterdammer met een vaste baan, hoewel het burgemeesterschap geen baan is maar een ambt en dan meer een flexambt, want voor de duur van zes jaar.

Deze week heeft de gemeenteraad een zogenoemde klankbordgroep in het leven geroepen. Deze commissie van vijf raadsleden bespreekt een keer per jaar achter gesloten deuren met de burgemeester haar functioneren. De raadsleden kunnen op- en aanmerkingen geven op ­Halsema’s werk en de burgemeester mag de rol van de raad becommentariëren.

Dit komt bovenop de functioneringsgesprekken die elke burgemeester al voert met de Commissaris van de Koning.

De invoering van zo’n commissie is geen plicht, maar wordt wel aanbevolen door het ministerie van Binnenlandse Zaken, omdat deze gesprekken ‘waardevol zijn’ en passen bij ‘verantwoord werkgeverschap’.

Voorzitter van de commissie is Rik Torn van de VVD. Een logische benoeming, want hij is plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad.

De vier overige posities zijn eerlijk verdeeld tussen coalitie en oppositie: Zeeger Ernsting van GroenLinks, Marijn Bosman (D66), Anke Bakker (Partij voor de Dieren) en FvD’s Annabel Nanninga.

Bij de benoeming door de raad kreeg alleen Ernsting twee tegenstemmen. Wil van Soest van Partij van de Ouderen maakte openlijk bezwaar tegen de benoeming van een partij­genoot van Halsema in de commissie. Dat wekt de schijn van partijdigheid.

Het beloven interessante gesprekken te worden, die volgens de regels moeten gaan over het functioneren van de burgemeester als bestuurlijk partner. Nanninga heeft daarover al een duidelijke mening, getuige het voortdurende functioneringsgesprek dat zij met Halsema voert in debatten, interviews en op sociale media. Het lijkt er niet op dat de burgemeester van haar een voldoende zal krijgen.

Net zo min als Zeeger Ernsting snel een onvoldoende zal uitdelen aan zijn partijgenoot.

Dat de raad functionerings­gesprekken wil voeren, is op zich niet gek. De gemeenteraad heeft een belangrijke stem bij de keuze van de nieuwe burgemeester, bij de eventuele herbenoeming en het salaris komt uit de gemeentelijke middelen.

Toch roept zo’n commissie vragen op. Zitten de raadsleden er met een politieke pet? Een goed functioneringsgesprek gaat over alles, dus niet alleen over de manier waarop Halsema de vergaderingen leidt, maar ook over de manier waarop ze de stad bestuurt. Maar hoe valt het oordeel over haar functioneren dan te scheiden van de politieke voorkeur van de commissieleden?

Eigenlijk is het politieke debat al een functioneringsgesprek. Als een raadslid problemen heeft met Halsema en het bijvoorbeeld niet eens is het de manier waarop zij de drugscriminaliteit bestrijdt, dan moet dat in het openbaar besproken worden en niet achter gesloten deuren.

Politiek verslaggevers Michiel Couzy en Ruben Koops belichten beurtelings op zaterdag in ‘Republiek Amsterdam’ een politiek onderwerp uit de stad.

