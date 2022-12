Het format van Splinter uitgenodigd! is een rommeltje

Met Hans Klok in Splinter Uitgenodigd! Beeld AVROTROS / NPO

Lips heeft een zwak voor Splinter Chabot. Altijd kwispelend enthousiast, ontwapenend eerlijk en in staat elk denkbaar glinsterend kostuum met het juiste aplomb te dragen.

Vandaar dat hij met belangstelling uitkeek naar Splinter Uitgenodigd! waarin de schrijver/presentator met vier bekende landgenoten naar een feestje gaat. Het programma was vooralsnog eenmalig, als een soort test voor een eventuele serie.

Om met de conclusie te beginnen: Lips ziet nog eerder Gerard Joling boven aan de Top 2000 eindigen dan dat dit rammelende format een vervolg krijgt. Splinter Uitgenodigd! is van veel programma’s een beetje - Er is een snufje Glamourland, een heel flinke dot van Ivo Niehes Tv Show en een mespuntje Volle Zalen – maar uiteindelijk van zichzelf helemaal niets onderscheidends.

Dat had in deze opstelling - met Hans Klok bereidden we ons voor op de première van het kerstcircus in Carré – van Splinter zelf moeten komen, maar helaas: uit zijn mond kwamen bijna alleen clichés. Voor het feest was ‘tout bekend Nederland uitgenodigd’ en Klok zelf was volgens Splinter ‘niet meer weg te denken uit de schijnwerpers’.

Na die introductie slaagde hij er halverwege toch nog in om aan de veteraan-entertainer te vragen: ‘Je vindt het leuk, hè, het podium?’ Ook actrice Monic Hendrickx en schaatsster Irene Schouten wist hij niets te ontlokken wat Lips niet al eens eerder had gehoord. Daarbij bleek Splinter te lijden aan het syndroom van Margriet van der Linden waarbij de vraag het antwoord makkelijk in lengte overtrof.

Maar wat Lips echt miste bij de passage over de rode lopers van de polder: humor, al was met maar een beetje. Nu besprak Splinter in alle ernst de kledingkeuze van Schouten en wenste hij iedereen wel drie keer een heel mooie avond toe. ‘Geniet ervan!’ Dat had Lips ook graag gewild.

