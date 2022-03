Het enige wat Poetin gelooft, is zijn eigen wantrouwen

Vladimir Poetin is bang. Dus maakt hij ons bang.

Poetin is een nazi. Dus zegt hij tegen de nazi’s te vechten.

Poetin zei dat hij geen oorlog zou beginnen. Dus begon hij een oorlog.

Volodimir Zelenski is een voorbeeld van beschaafdheid. Dus gedraagt Poetin zich onbeschaafd.

Zelenski is een held geworden. Poetin wil held zijn, maar is een mislukkeling gebleken.

Eén van mijn persoonlijke clichés is dat ik onmiddellijk ga kijken naar films, toneelstukken of boeken waarin persoonlijkheden als Poetin worden beschreven. Ik kom eigenlijk altijd uit op Richard III van Shakespeare, de invalide vorst die geniet van zijn sadisme, maar uiteindelijk ten onder gaat in de hel die hij zelf heeft geschapen.

Het is verleidelijk Poetin zo te zien. Maar het klopt niet. Althans… Poetin heeft tot op de dag van vandaag het idee dat zijn strijd een rechtvaardige is. Richard de Derde was expres misdadig: ‘To entertain these fair well-spoken days, I am determined to be a villain and hate the idle pleasures of these days.’ Poetin vindt Zelenski echt een nazi.

In onze familie hadden wij een paranoïde tante. Aan het eind van haar leven hoorde zij via de distributieradio de Russen geheime boodschappen uitzenden, vooral naar haar. Mijn oom verbood vervolgens de radio aan te zetten, maar dat maakte niet uit. Integendeel.

Er waren altijd boodschappen die zij moest uitvoeren. Zij vergiftigde haar herdershond Bobby van wie zij zielsveel hield omdat die in het geheim getraind zou worden door de Russen.

Het verhaal over Bobby – ik hoorde het toen ik negen of tien was – maakte een verwarrende indruk op mij. Tante mocht dan wel gestoord zijn, het doden van Bobby was voor haar een daad van liefde, want zij wilde iedereen tegen Bobby beschermen die er zelf ook niets aan kon doen.

Zo zie ik Poetin ook. Een paranoïcus met trekken van Richard III. Hij hoort in vredelievend bedoelde woorden boodschappen van agressie. Het enige wat hij gelooft, is zijn eigen wantrouwen.

Wij kunnen zijn gestoordheid niet tegengaan. De enige die hem kan stoppen, moet uit zijn entourage komen. Waar is de Brutus die deze Caesar vermoordt?

De Brutus die Poetin uit het Kremlin zet, moet de woorden van Shakespeare geloven: ‘Brutus was the noblest Roman of them all. All the rest of the conspirators acted out of jealousy of great Caesar. Only he acted from honesty and for the general good.’

