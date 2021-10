Het einde van de lang houdbare melk

De lang houdbare halfvolle melk uit de voorraadkast was ook weer niet onbeperkt houdbaar gebleken. Peinzend keek ik toe hoe de witte klonten uit het melkpak zich in de gootsteen vermengden met het hete water uit de kraan en zonder veel bezwaar te maken meedreven in de richting van de onbekende wereld aan de andere kant van de afvoer. Nou tabee dan.

Ik wist nog precies wanneer ik de pakken melk had aangeschaft. Dat was op 9 maart 2020, enkele uren na de persconferentie van de premier over het virus dat kort daarvoor zijn eerste slachtoffer had gemaakt in ons land. De nationale vlucht-of-vechtreactie die de onheilspellende boodschap veroorzaakte, dreef mij naar de supermarkt om nog snel wat extra inkopen te doen.

Ja, wat sla je in als de wereld vergaat? Ik kocht pasta en potjes pastasaus, rijst, meel, olijfolie, kaasstengels en een pak kaarsen om het in het geval van een langdurige stroomstoring nog een beetje gezellig te maken. De jongens hadden hun zorg uitgesproken over een specifiek segment van de levensmiddelenindustrie, dus ik nam ook een paar zakken van hun favoriete chips mee.

Op weg naar huis gooide ik ook nog de tank van de auto vol, voor het geval we halsoverkop de provincie moesten ontvluchten. Dat was een les die ik had geleerd van de Amerikaanse rampenfilms die ik had gezien: een vulkaanuitbarsting of zombieplaag is op zichzelf al enerverend genoeg zonder ook nog eens nerveus naar het rode lampje van de benzinemeter te moeten staren.

De pasta, de rijst en de olie vonden in de loop van de tijd hun weg van de voorraadkast naar de keuken en werden gewoon ’s avonds thuis aan tafel soldaat gemaakt, en niet in een tochtige boerenschuur tijdens een tussenstop in Rijnland-Palts. De pakken lang houdbare halfvolle melk bleven al die tijd gewoon staan, in afwachting van een situatie die om lang houdbare melk vroeg.

Anderhalf jaar na de uitbraak is de vraag: moet er nieuwe melk komen voor het geval dat? Ik twijfel nog. Het hele land is zo’n beetje geprikt, maar ook behoorlijk geprikkeld. Als de verspreiding van corona een stresstest was voor de natie in tijden van nood, zijn er voor de evaluatie nog wel wat verbeterpunten aan te wijzen. We zijn nog niet echt een heel hecht team, is mijn indruk.

Ook op de afloop van de strijd tegen het virus ben ik niet gerust. Wat als de natuur met een gemene grijns gewoon haar volgende kaart op tafel gooit? Zal ik dan wel kunnen vertrouwen op de goede afloop? Of sta ik opnieuw in de supermarkt te oefenen op de diepe buikademhaling bij de lege schappen waar een dag eerder het wc-papier nog torenhoog lag opgetast?

Patrick Meershoek is verslaggever van Het Parool en schrijft elke woensdag een column. Lees alle columns hier terug.

