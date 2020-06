‘Het eerste wat ik doe, is humor verbieden’

Er was eens een rijke landheer en die had drie zonen. O nee, hij had drie dochters.

Black, White en Brown.

“Wie van jullie bewijst dat ze mijn land het beste kan beheren, krijgt het land en mijn fortuin.”

Natuurlijk kan ik het land het best beheren, dacht Black, en daar hoef ik niets voor te doen, want binnenkort kom ik in elke raad van bestuur, in elke filmproductie en word ik beroemd omdat ik ben zoals ik ben.

Uiteraard kan ik het land het best beheren, dacht White, en dat hoef ik niet te bewijzen, want ik weet het gewoon beter, domweg omdat ik ben zoals ik ben.

Je bent een enorm domme dombo als je het land wil beheren, dacht Brown, en ze wilde helemaal niets bewijzen en besloot grappenmaker te worden.

Zo, daar hebben we geen last meer van, dachten de zusters, die toen elkaar begonnen te bestrijden.

Brownie trok door het land en maakte grappen over haar zusters.

“Weten jullie hoe Black in bed ligt? De hele dag!”

En daarna: “En weten jullie hoe White in bed ligt? Scheldend naast Black.”

Misschien geen heel goede grappen, maar het land kende geen Veronica Inside en Brown had alleen Martijn Koning als voorbeeld, want van hem had ze een oudejaarsconference in een oude vuilniszak gevonden.

Haar zusters vonden Brown behoorlijk irritant. “Het eerste wat ik doe als ik het land beheer, is humor verbieden,” zei Black.

“Het eerste wat ik doe als ik het land beheer, is mijn zuster opsluiten,” zei White.

Brown ging maar door met grappen maken over Black en White.

Haar grappen werden steeds beter en haar zusters steeds bozer. Een van die zusters belde de sponsors van Brown om haar optredens te laten verbieden. Dat lukte. Het biermerk Bavaria wilde niet geassocieerd worden met humor en de kwasten die de directie voerden bij Gillette wensten niets te maken te hebben met mensen die geschoren moesten worden.

Maar de vader, de rijke landheer, was nog niet dood.

Hij zag hoe Brown zich lachend staande hield en hoe Black en White alleen maar ruzie aan het maken waren. Die bleken niet bestand tegen de grappen van hun zuster.

Uiteindelijk is niemand bestand tegen humor.

En dus besloot de landheer het land en zijn erfenis aan Brown te laten. Maar die nam alleen het geld, en werd columnist.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

