Het deugt niet, maar ik wil dat corona wraak neemt

‘Verdomme, de grote ­verslapping is in­getreden.”

“Wat? Heb je weer met leeftijdgenoten zitten praten?”

“Ja, maar ik bedoel dat niemand zich echt meer houdt aan die anderhalve meter.”

“Maak je niet druk.”

“Dat doe ik wel. Ik heb nu bij mezelf namelijk iets heel naars ontdekt.”

“Je gaat die anderhalve meter ook aan je laars lappen.”

“Nee, iets anders. Ik wil dat de mensen die zich nu niet aan die anderhalve meter houden, en die maar zeggen: ‘Ach, joh, dat is allemaal onzin, als je buiten bent, kan je niks gebeuren’, dat die corona krijgen.”

“Meen je niet.”

“Ja. Niet ernstig, maar ook niet in lichte vorm. Dus wel zuurstofgebrek en ziekenhuisopname maar niet op de intensive care en daarna chronisch lijden.”

“Bah, waarom wil je dat?”

“Ik heb er genoeg van de hele tijd als zacht ei te worden neergezet. Ik hoor: ‘Als zo’n demonstratie kan, dan hoeven wij ook niet op anderhalve meter van elkaar te zitten.’ Fout! En ook hoorde ik: ‘Maar die demonstranten hebben toch gelijk dat racisme erger is dan corona?’Ook fout! Ik wil dan dat ook die demonstranten een lichte tot zware vorm van corona krijgen. Ze hoeven niet dood, maar wel drie weken doodziek zijn.”

“Jij verwijt de burgemeester dat ze geen rekening houdt met corona, en nu wil jij wraak.”

“Ja. Nee. Ik wil dat corona wraak neemt. Het deugt niet wat ik wil, maar toch wil ik het. Ik wil tegen zo’n coronademonstrant zeggen: ‘Ach, heb je nu corona? Heb je koorts? Doodsangst? Zware longontsteking? Moet je naar het ziekenhuis? Ja? Dan had je maar niet naar die demonstratie moeten gaan!”

“Maar die demonstratie had toch een heel nobel doel?”

“Daar gaat het me niet om. Ze demonstreerden voor geestelijke gezondheid, maar daarmee tegen fysieke gezondheid. En voor mij gaat fysieke gezondheid nu voor geestelijke gezondheid.”

“Maar de wetenschap weet ook niet alles.”

“Ik wil dat iedereen zich gedraagt!”

“Zegt de immorele columnist?”

“Ik ben niet immoreel. Ik wil dat de wetenschap gelijk krijgt.”

“Er waren wetenschappers die zeiden dat het mogelijk is dat er weinig mensen besmet raakten.”

“Dan hadden ze dat voor de demonstratie moeten zeggen. Dan had ik misschien ­meegedaan… Of ik was in het café blijven hangen.”

“Je bent nu een voorbeeld van het stockholmsyndroom. Je identificeert je met corona, je grootste vijand. Omdat je je gelijk wilt halen.’’

