Je woonde op nauwelijks honderd meter afstand van mijn oude woning. Ik kende je niet persoonlijk, maar misschien hadden we elkaar weleens gezien of gegroet. Helaas zal ik nooit de kans krijgen om je persoonlijk te ontmoeten. Je hebt namelijk besloten om je eigen leven te nemen.

Hoe overweldigend moest je pijn wel niet zijn dat je besloot om op 22-jarige leeftijd uit het leven te stappen? Je hele slaapkamer zat onder het bloed. Tijdens de laatste momenten van je leven was je duidelijk in paniek. Het deed mij verdriet om je bloederige voetstappen overal te zien.

Toen ik je telefoon verplaatste, zag ik dat je enkele tientallen berichten en gemiste oproepen had. Iedereen vroeg hoe het met je ging, en of het nieuws waar was. Had je jezelf echt van het leven beroofd?

Kon ik de tijd maar terugdraaien en je vertellen dat depressie geen karakterzwakte is. Jij noch ik zijn inherent beschermd tegen depressie. Het maakt niet uit wat onze sociaaleconomische status, etniciteit of geloofsovertuiging ook is; eenieder van ons is er vatbaar voor.

Misschien dacht je dat er iets mis met je was. Of dat je zwak was. Dit was niet het geval. Depressie is een ziekte. Depressie is echt. Psychische aandoeningen zijn echt. Depressie is invaliderend. Het is alsof je benen zijn geamputeerd en iemand je vraagt om op te staan.

Helaas doen velen nog lacherig over mentale gezondheidskwesties. Omdat ze het niet kunnen zien of aanraken, denken ze nog te vaak dat iemand overdrijft. Ze geven iemand een peptalk en denken daarmee dat de depressie verdwijnt. Zo werkt het niet.

Personen die depressief zijn voelen een constante, overweldigende pijn en hebben niet de juiste instrumenten tot hun beschikking om daarmee om te gaan. Deze pijn leidt tot depressie. De gedachten worden met de tijd steeds donkerder. Totdat iemand de dood als enkele uitweg ziet.

Had ik je nog maar kunnen vertellen dat zelfmoord nooit het antwoord op onze problemen is. Er is altijd een uitweg voor elk probleem. Ook jouw pijn en ellende zouden op een dag verdwijnen. Hadden we samen maar naar een uitweg kunnen zoeken.

Voor jou is het nu te laat. Maar misschien zijn er anderen die dit lezen die met dezelfde gedachten rondlopen. Weet dat er altijd een uitweg is. Vind deze weg, zoek hulp, en neem betrouwbare mensen in vertrouwen. Zelfmoord is nooit de oplossing.

Denkt u aan zelfmoord? Heeft u nu hulp nodig? Bel 113 of 0800-0113 (gratis) of chat via 113.nl.

Tuğrul Çirakoğlu maakt met zijn bedrijf schoon in extreme ­situaties. Hij vertelt de verhalen achter het vuil. Lees al zijn verhalen hier terug.