Dat is het. Dat groene bankje.

Een toevluchtsoord.

Soms ga ik er even zitten, als mijn gedachten botsen, en ik ze als boksers van elkaar wil scheiden. Of gewoon om van de plek te genieten.

Het is er niet volkomen rustig, maar ook weer niet zo druk. Het is ook niet zo’n plek waar toeristen in drommen op afkomen.

Het bankje is zo’n groen parkbankje, en staat bij een driesprong, waar de Plantage Parklaan, de Nieuwe Keizersgracht en het Hortusplantsoen elkaar ontmoeten.

In de rug het water van de gracht, voor me de Hortus Botanicus (waar ik ooit een van mijn dochters kwijt was en ik toch even aan een grote vleesetende plant moest denken).

Schuin achter me het J.W. Overloopplantsoen. Vernoemd, zo gaat de mare, naar een buurtbewoner die er elke dag de duiven voerde. ‘Een Sint-Franciscus van de duiven’, zoals de langzaam in de vergetelheid rakende schrijver Adriaan Morriën hem noemde. In dat plantsoen, aan een kant begrensd door het voormalige Zeemanlaboratorium, staat ook de gedichtentafel van Adriaan Morriën.

Morriën keek vanuit het raam van zijn woning aan de Plantage Muidergracht met zijn verrekijker naar wat er in het plantsoen gebeurde. Soms had hij daarbij een judopak aan dat hij had gekocht in de Chinese winkel in de Damstraat.

‘In het parkje een oude man met op zijn gezicht een uitdrukking alsof hij van verwondering is blijven leven of ook uit angst niet heeft durven sterven.’

Maar hij zag ook parende eenden, een hond met een manteltje, verliefde stelletjes. Hij maakte het plantsoen gelukkig niet groter dan het was.

Dit is een enclave waar het geluid van de stad op een prettige manier hoorbaar is.

Af en toe een auto die passeert, veel kinderwagens. De mensen met haast zijn in de minderheid. “Mama! Wacht nou!” hoor ik achter me.

Het is lastig uit te leggen waarom het zo’n fijne plek is. Het dagelijks leven gaat er aan je voorbij, maar net een fractie langzamer, waardoor er een vreemd soort rust over die plek hangt. Dat?

Ik zat te overdenken of ik met goed fatsoen de nieuwe Voetbal International kon kopen, het WK-nummer waarin alles selecties van de deelnemende landen, de stadions en het schema staan.

Dat overdenk je dan op zo’n bankje. (En dat je die oude man van Morriën zult worden.)

En mogelijke constructies voor de Sinterklaassurprise. (Het jaarlijkse uitje naar Winter op de Linnaeusstraat voor vellen gekleurd karton.)

Soms komt er een duif bij je op het bankje zitten.

Als je opstaat om je weg te vervolgen, kun je overal heen.

Naar het Namenmomument, café Eik en Linde, Artis, Kriterion, de Magere Brug. Maar het liefst wil je voor altijd op dat bankje blijven zitten.

